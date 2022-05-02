今年分科測驗不考數學乙，導致不少頂大商管科系改採學測數A，或採計難度更高的數甲，教團與家長擔憂恐嚴重影響考生。不過，大學招聯會今(2)日表示，本次常委會並未針對考數乙取得共識，擬於下次會議再討論，建議於114學年度執行。

大學招聯會指出，統計113學年度繁星推薦入學管道，共有591個系組參採數學A，346個系組參採數學B。數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有104個系組，有763個系組不參採數學。

至於申請入學，大學招聯會提到，則有656個系組參採數學A，381個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有110個系組，有888個系組不參採數學。

大學招聯會稱，常委會已經在110年決議，在分科測驗中恢復數學乙考科，並於日前也召開教務長工作小組會議，邀請大學與高中代表參與討論，評估高中生選課規畫、修課學習情形，不影響已經入學的高中生權益，以及大考中心的命題規劃的準備時間等。

而關於明年分科測驗考數乙，在本次大學招聯會常委會並未取得共識。大學招聯會強調，整合相關意見後，將建議常委會於114學年度恢復數學乙考科，並提下次常委會討論，一旦確認同意後將盡快公告。