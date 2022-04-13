朝陽科大USR團隊，利用廢棄葡萄藤打造多樣的生物炭產品，避免焚燒造成空污，獲選U20國際青年論壇最有影響力獎。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大首創「幼老共園」的社會創新模式，運用幼兒園少子化所產生的閒置空間，為高齡社會的托老需求創造全新場域，增進世代學習交流。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

遠見雜誌第3屆「USR大學社會責任獎」13日舉行頒獎典禮，今年計154件參賽方案，台中市朝陽科大突破重圍，首次在「綜合績效」獎項，獲得技職大學組楷模獎的肯定，校長鄭道明北上領獎時表示，展現大學社會責任實踐的傑出成果，與企業社會責任理念不謀而合。

朝陽科大校長鄭道明指出，遠見雜誌USR大學社會責任獎評選，今年增設「綜合績效」獎項，以「永續政策／校務治理、環境政策／永續校園、社會關懷／地方參與、學術教學／SDGs」相關研究和課程等4大面向，評選各大學永續成績單，朝陽科大師生致力永續發展的卓越成果受肯定。

朝陽科大研發長徐松圻說，USR非階段性的工作，是長期的承諾與落實。在社會實踐面，朝陽推動環境友善農業輔導長達16年，積極協助雲林、彰化、南投、苗栗等縣市農村，導入科技、行銷、工藝、食品加工等專業，協助建立新農業經濟商業模式，以均衡台灣城鄉發展。

徐松圻指出，設置健康農糧中心包含費洛蒙中心、亞洲穀物中心及農產加工驗證中心等，透過友善農用資材開發及耕作環境檢測，為食安把關。同時重視銀髮族的健康照護，持續執行12年樂齡大學計畫，倡議幼老共園，創造世代共融的契機。

另朝陽科大學生USR團隊關注、實現農業廢棄物再利用的課題，為逆轉氣候變遷及推動綠色經濟循環做出貢獻，獲選天下第2屆「U20國際青年論壇最有影響力獎」，而「連動式植生牆照護系統」榮獲IWIS 國際華沙發明展金牌及ASIE美國科學暨發明展金牌，表現傑出。