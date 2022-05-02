知名美食主持人焦志方在演藝圈打滾多年，身兼綜藝節目製作人的他曾以《一字千金》奪下第50屆金鐘獎「最佳綜合節目獎」，被冠上「黃金製作人」的頭銜。焦志方以對美食有著獨到見解而出名，經營的粉專「焦哥串門子」吸引許多粉絲追蹤；他今(2日)透露自己新冠確診的消息，求助過程中發現所在地沒有PCR篩檢站，讓他怒轟「有1922請安心」都是假；他也聲稱不會透露密切接觸親友有誰，一時引發網路熱議。

焦志方今(2日)在臉書更新多則近況，透露自己確診的消息，坦言自己平時一大早6、7點就會起床，沒想到竟出現了喉嚨不舒服的症狀，還覺得身體有點發熱，一開始測量體溫為37.1度，他決定先多喝水，繼續平常的生活，怎料傍晚症狀沒有緩解，再次量體溫，竟出現37.9高溫。

焦志方趕緊拿起快篩自測，結果出現兩條線呈現陽性；他忍住心中的緊張，先是打給警察，對方表示要打給1922，怎料致電1922後，竟然發現他所住的文山區並沒有任何一家PCR篩檢站，讓他無奈反諷說：「太好了！原來之前說的有事警察會幫忙、有1922請安心…都是假新聞」。

焦志方在隔天做好防護措施，自行開車前往萬芳醫院做PCR，最終檢測結果果然呈現陽性，後續高燒雖已經退去，但他仍有痠痛、喉嚨痛、鼻音等症狀；目前他已經收到陽性通知超過24小時，但仍沒有收到相關單位傳送的簡訊，開玩笑直呼：「我現在去威秀看電影，不會有人發覺吧」，所幸他收到朋友送的清冠一號等藥物，不舒服狀況目前已經好很多；他藉由分享自身經驗，呼籲跟他一樣中鏢的民眾：「你不孤單」。

焦志方也強調，不會公開與他有密切接觸的周遭親友，他說：「有沒有接觸你自己明白，自我保重」，認為說出來會牽扯太多人受到影響；不過焦志方這一聲明卻引發網友關注，認為他應該要回報系統，並質疑：「這是為了疫調減少感染風險，為什麼不誠實申報？」，掀起熱議。