俄烏戰爭發展至今，逐漸走向僵持局面，西方媒體對於俄羅斯能否按傳統，在5月9日舉行「勝利日」閱兵充滿質疑。

根據環球網報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，5月9日的慶祝活動將一如既往的舉行。4月28日，俄羅斯在莫斯科紅場舉行了閱兵式夜間彩排，第二場夜間演練將於5月4日舉行。

今年俄羅斯紅場閱兵部隊包括戰車、步兵戰車及其它裝甲車，火力有自走炮、戰術飛彈、火箭炮系統、防空飛彈系統、無人戰車，空中則有各型戰略轟炸機與戰鬥機共77架，相信這些部隊必然全副武裝，閱兵式結束之後將直赴烏克蘭戰場。

史上最奇特的閱兵

紅場閱兵是指俄羅斯在5月9日和11月7日在莫斯科紅場舉行的閱兵，其中5月9日是為紀念衛國戰爭勝利，而11月7日則是紀念1941年11月7日的紅場閱兵。

1941年的紅場閱兵最為奇特，很可能這次的5月9日閱兵也可能產生類似的結果。1941年11月7日當天，德軍前鋒距離莫斯科只有大約20公里左右；紅場所有參演部隊都全副武裝閱兵，分列式結束之後直奔戰場，硬是把德軍逐出200公里，直接幫莫斯科解圍了。

當德軍從1941年6月22日閃擊蘇聯開始，到10月底為止已經連續獲勝，把莫斯科周邊的蘇軍主力清理得差不多，按計劃到12月初就能佔領莫斯科結束戰鬥。俄羅斯正處於危急存亡之秋。

而對蘇軍來說，11月份正好可以組織部隊展開反攻，11月7日舉辦紅場閱兵不但可以鼓舞士氣、又可試探德軍的實力。事實上，參與紅場閱兵的部隊全部都是預備役部隊，而且全副武裝，空中分列式的戰鬥機也是掛實彈參加閱兵式。

閱兵式之後即發起總攻

我們可以預期，5月9日的閱兵必然也是由預備役部隊組成，而且是全副武裝。除了在莫斯科紅場舉辦閱兵，當天在俄羅斯的28個城市也將同步舉行閱兵活動。

數日前媒體報導，俄羅斯已經徵召10萬名預備役士兵、並啟封了3000多輛坦克，這些預備役部隊必然是參加5月9日閱兵的組成，尤為重要的是，在閱兵式之後，這些部隊還可能仿效1941年11月7日他們的祖父輩，在紅場閱兵之後立即奔赴烏克蘭戰場，特別是接近俄烏邊境城市的閱兵，很可能是俄軍發起總攻的第一波兵力。

這些10萬兵力首要殲滅的當然是在頓巴斯的烏軍主力，在其它地區例如摩爾多瓦或立維夫可能只是牽制、並切斷烏軍後勤和西方國家的軍援；主要是配合從馬立波撤出的俄軍向北或向奧德薩方向進攻、以及烏東地區的親俄部隊與俄軍從南北東夾擊頓巴斯烏軍。所謂慘烈的頓巴斯會戰，現在才開打呢！

這10萬兵力注入戰場，當然會產生決定性效果，也就是佔領頓巴斯並圍殲烏軍，下一步會不會擴散到烏克蘭全境或攻入基輔，目前還說不準，不排除這個可能，因為俄羅斯根本不必關心烏克蘭的治理以及重建問題。之前的戰事暴露出俄軍的一個問題：兵員數量不足。

俄軍兵員不足的困境

俄羅斯陸軍只有24萬人，投入烏克蘭戰場不過20萬人，和烏軍人數差不多，並未佔有絕對的優勢。雖然成功的分割烏軍，但若把西方國家的支持也算進來，俄烏雙方居然打得不分上下。

在這種情況之下，我們不禁想到「蘭氏定律」，也就是當敵對雙方戰鬥效能差不多時，兵員數量成為勝負的決定性因素，這可能就是俄羅斯增兵的理由。對於俄軍而言，所投入的兵力數量看起來是不夠的，若不再增兵，這場戰爭的結束還真的遙遙無期。

事實上，現代戰爭部隊人數不僅重要，而且是非常重要。雖然高技術兵器在一定程度上可以改變作戰方式，但是「集中局部優勢兵力消滅敵人」的法則卻是永遠不變的。

高技術作戰確實可以降低第一線作戰部隊人數，但是相反的，後勤補給、維修保養和通信保障等等，卻需要更多的人力來維持。美國陸軍一個步兵師有1萬人，但要維持這個步兵師的存在卻需要3萬人。

打算供養一支多少兵力的部隊是國家政策，絕不可造次；還好俄羅斯還維持了不少的預備役部隊，可作為兵力的補充，否則這場仗就難打了。

俄軍在烏克蘭戰事進展緩慢，就是因為兵員不足導致城市爭奪戰和佔領顯得捉襟見肘，就算佔領，維持治安也需要大量的地面部隊。順帶提起兩岸戰爭，如果共軍真的打過來，必然攜帶大量武裝警察維持治安，國軍必須考慮這個變項。

還有，至今烏克蘭尚未動員數以百萬計的民兵預備役，果真如此，俄軍必然陷入人海戰術的泥潭當中。俄方早期或許萌生了推翻烏國當局的想法，但手頭的兵力就20萬人，缺乏必要條件，只能打打談談。如果俄軍再投入10萬兵力參戰，必能改變戰局。

結論

由於兵力不足，俄軍在開進城市后，得逐個消滅城裡的抵抗分子。更重要的是，在部隊前進過程中，俄軍不僅得佔領新的城市，還得派出足夠的兵力防守已經佔領的城市，防止烏軍展開游擊戰，這就對俄軍增兵提出了新的要求。

如西方媒體的問題：俄軍能夠在5月9日之前結束戰爭嗎？答案是：5月9日戰爭可能才剛剛開始呢！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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