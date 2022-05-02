白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）自1994年掌權，控制國家對「大哥」俄羅斯的高度依賴關係。自俄烏戰爭爆發以來，想當然盧卡申科一直展現對普丁的忠誠與支持，不斷傳出可能參戰抗烏的消息。烏克蘭武裝部隊參謀總部2日於臉書發文，證實已經逮到白俄武裝部隊在邊境行動的證據，推測俄軍正在為擴大進攻頓巴斯地區做準備。

根據烏克蘭國家通訊社報導，俄軍將重心轉移至烏東頓巴斯地區進行大規模侵略，值得注意的是，在盧甘斯克（Luhansk）西部城市波帕斯納(Popasna)的軍隊從馬立波編制另一個營級戰術群（BTG）來增強戰力，累積彈藥和燃料庫存，加強固守陣地。

烏克蘭武裝部隊參謀總部2日於臉書表示，在西北部沃倫州(Volyn)與波利西亞（Polissya）地區的方向，確定來自白俄武裝部隊的威脅，大批軍隊部署在白俄羅斯南部與烏接壤邊境，綿延數百公里，即白俄境內布列斯特州與戈梅利州。

另外，更強調過去24小時內，「烏軍已破壞敵軍在頓巴斯地區發動10次空襲，摧毀包括2輛坦克、17座火炮系統、38輛軍用裝甲車以及10輛機動車。」