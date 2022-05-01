一段最新截獲的對話29日被公布於烏克蘭國家安全局(SBU)的官方推特，內容是一名俄士兵與母親談論關於戰爭最後去向，「普丁已下令出動化學兵，準備殺光烏克蘭的女人、小孩、所有人…」更強調，屆時不只是烏東地區，整片綿延至西部城市利維夫（Lviv）疆土都會從世界地圖上消失。

росія набирає в свою армію прихильників нацизму



Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.



Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки розмовляє з матір’ю ⬇️ pic.twitter.com/uCbL7lOCHA — СБ України (@ServiceSsu) April 29, 2022

自開戰以來，烏克蘭國家安全局(SBU)常常攔截許多敵軍通訊對話，外媒報導稱普丁預計在5月9日「勝戰日」這天結束戰爭，勝戰日是每年俄羅斯為慶祝蘇聯時期戰勝德國納粹所舉行的閱兵典禮。SBU最新一份紀錄指出，「俄羅斯正積極招募納粹主義分子加入軍隊，儘管俄當局始終堅持已從納粹勢力手裡解放烏克蘭。」

該通話內容是一名俄士兵向母親更新前線狀況，聽起來有些激動與不安，但立場卻相當愛國，堅持這一切都是烏克蘭人咎由自取。

Crazy talk from a Russian soldier who believe it's necessary to kill all the Ukrainians.



Again, as ridiculous as it may sound to read, it seems to be a legit call. https://t.co/rhwdhhAHJa pic.twitter.com/kKTwQy29d7 — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) April 29, 2022

一開始先是聽到女子把自己所知道的事告訴兒子，大致與現況沒有不同。「戰火在第2大城哈爾科夫（Kharkiv）周圍打得激烈，連烏東頓巴斯（Donbas）地區也是；還有亞速鋼鐵廠（Azovstal），但到現在都還沒攻下…」

該名士兵對戰局似乎信心十足，回應道，「俄軍會做到的!普丁已經出動化學部隊。」

「軍中的所有弟兄都已接獲上級通知，要殺光所有烏克蘭人，包括女人、小孩…所有人。」

「誰下令的不重要，反正大家都要死了，從東部一路摧毀到利維夫，烏克蘭所有城市最後都會在地圖上抹去，在地表消逝…」

女子急忙解釋這一切並不是烏克蘭人民所造成的，「是美國人長期以來的計謀…」甚至一度語塞說，「都是『他』造成的，你知道的。」

最後，該名士兵一連串的愛國宣言也讓電話另一頭的母親錯愕的不知該如何是好，氣氛漸漸凝結，母親以沉默代替抗議。士兵說，「我會瞄準所有我想瞄準的東西，用刀在每一位烏克蘭人的額頭上刻下『卍』字，可惜現在身邊沒有烏克蘭國旗，等我回去一定要拍下把它燒掉的樣子再Po上網。」