俄烏戰爭開打超過兩個月，從一開始俄羅斯計畫的「閃電戰」，到烏克蘭總統澤倫斯基預告「不惜打上10年」，這場戰爭究竟將伊於胡底、以什麼樣的方式結束，存在很多變數、難有定論。

但可以確定的是，不論是否直接或間接參與了這場戰爭，人們的生活已然發生變化、許多既定的計畫將面臨推遲的挑戰，能源的規畫就是其中之最。

隨著俄烏戰爭的不斷延長，歐洲國家正在調整政策，美國的麻吉英國，已決定使用盧布向俄羅斯購買天然氣，遑論其他對俄羅斯天然氣仰賴更深的國家，抗拒俄國盧布的底氣正在轉弱。

電影《侏儸紀公園》裡有句名言「生命會找到自己的出路」，現實的需要會催生出各種應變之道，例如，德國就是「官、民分治」，政府還硬撐著就是不用盧布購買俄羅斯天然氣，但民間則已經另闢蹊徑。

而德國主要進口俄羅斯天然氣的能源公司Uniper則表示準備以盧布支付，儘管遭到批評這將破壞歐盟對俄羅斯的制裁，但Uniper公司坦承，他們實在是別無選擇，德國的經濟和生活「就是不能沒有俄羅斯天然氣」；Uniper公司先以歐元購買天然氣，然後再將歐元換成盧布，如此一來，「形式上」就不違反制裁了。

事實上，這個巧門是來自歐盟執委會（EC）的「提點」。EC說，只要俄羅斯天然氣的歐盟進口商能在兌換成盧布前，完成歐元支付並得到確認，就「不違反制裁措施。」

美國則是利用「時間差」來規避風險。為了懲罰俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」，美國總統拜登在3月8日簽署禁止從俄羅斯進口石油、煤炭和天然氣的禁令；不過，這項禁令有個但書，如果是在3月8日之前簽訂的合約，只要在今年4月22日前進口到美國即可。此項禁令又被相關業內人士擴大解釋，4月22日之前，俄羅斯天然氣、石油可以都合法進口，於是外界發現，美國在這段時間自俄羅斯進口的石油增加了43%。

當然還是有不知自己斤兩、向前猛衝的側翼。例如45%天然氣來自俄羅斯的波蘭，不但大聲拒絕用盧布購買俄羅斯的天然氣，還成為北約軍援烏克蘭的中繼站，堪稱俄烏衝突的「男二」，當然讓俄羅斯氣憤不已，因此和天然氣90%來自俄羅斯的保加利亞一起被俄國列入第一波「斷氣」的對象。

在邁向淨零碳排的過程中，天然氣扮演了重要的過渡性角色，不過，一場俄烏戰爭已明顯干擾了淨零的時程，另一個困境則是來自再生能源。以風電為例，在今年歐洲風電年會上，多家風電業者表示，原物料價格和運輸成本狂漲，再加上俄烏戰事，急速升高了風電前景的不確定性；GE負責風電的執行主管Sheri Hickok甚至說，她對整個風電產業的生態環境「充滿恐懼」。

在歐洲全力發展風電，以滿足淨零碳排要求的過程中，風電業者卻不得不「沮喪」地承認，這個產業85%的零組件來自中國大陸，風力渦輪機主軸更是95%要靠中國大陸；如果不想依賴中國大陸，不但會拖長淨零的時程，且成本肯定增加，一旦轉嫁到電費，民眾必會反彈。

歐美應該會從俄烏衝突中了解到，一再堅持「反中抗俄」，勢將成為凈零碳排的障礙。不知蔡政府對這樣的風險，有多少認知？