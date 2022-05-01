俄烏戰爭已進入第三個月，俄軍更試圖透過改變戰術與增派兵力改變烏東戰局，然而收效甚微，俄烏兩軍戰事持續呈現膠著狀態，進入消耗戰模式，儘管俄方宣稱損失輕微，但軍情與航空網站主編、軍事專家施孝瑋指出，面對烏軍掘壕固守頑強抵抗，俄軍已付出高達20~25%的傷亡率。

施孝瑋昨（4月30日）在政論節目《TVBS戰情室》坦言，俄軍雖已將從基輔撤退的多個營級戰術群轉部署至頓巴斯，使當地營級戰術群多達92個，俄軍在德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）接替戰場總指揮後擁有更完整的指揮體系，且改變戰術，在進攻前以火箭砲或重炮轟炸敵方陣地，削弱烏軍戰力。

然而戰局卻持續僵化，烏軍的負隅頑抗更造成20萬攻烏俄軍20~25%的傷亡，施孝瑋直言「以進攻來說，這是非常高的折損率，對俄軍來說是件很可怕的事」。

施孝瑋也以蘇德戰爭中的「第三次哈爾科夫戰役」舉例，指出當時德軍幾乎將當地蘇軍消耗殆盡，但自己也付出了40%的慘重傷亡，因此施孝瑋直言，在廣闊的烏克蘭平原作戰，若人力與裝備損失過多，將喪失在戰場上的衝量，戰局將會陷入膠著的消耗戰。