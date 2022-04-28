味全龍27日賽前有6名隊職員快篩呈現陽性，同時也將王維中、劉昱言降下二軍引發熱議，總教練葉君璋今天受訪時表示是「戰術上的運用」，「昨天有些問題沒辦法比賽，就做些調整，沒特別的原因。」

龍隊目前PCR結果尚未出爐，為求謹慎以快篩陽性視同確診之標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，預防性匡列人數未超過聯盟停賽標準，除了昨天已通過一、二軍升降的2人外，今天共拉上5人（2人升一軍、3人因匡列支援不受10天升降限制）。

葉總表示，今天拉上羅國華、趙璟榮、林辰勳、林威廷及林孝程，但尚未決定好名單配置，今天賽前龍隊進行練球，沒見到主力外野手郭天信，「現在球隊就是正常用，不會有特別影響，就是換人比賽而已。」他認為，現在在名單中的人就是球隊認為最好的球員，「上了場就是主力球員，上場就是先發、沒上場就是板凳。」

至於今天先發投手改由陳明軒，葉君璋表示，主要是他是現在陣中最適合的人選，「他上一場中繼內容還不錯，覺得他是在一軍張比較接近先發的，二軍還有人在培養，陳明軒算是比較成熟的。」

去年上半季時龍隊戰績正要起飛，但卻碰上疫情停賽，今年又遇到疫情挑戰，葉總認為現在就是相信球員，「每年狀況都不一樣，球員的成熟度也不同，現在就是相信球員，讓他們去打，成績怎樣是另一回事。」