受惠於北美市場強勁復甦，星巴克（Starbucks）上季營收優於市場預期，儘管受到中國硬封城和通膨影響，該連鎖咖啡店集團決定本財年將暫停公布營運展望，但周二盤後股價仍然上漲逾5%，報78.13美元。

Tigress Financial Partners投資長Ivan Feinseth表示，雖然中國爆發疫情，但星巴克整體還算不錯，美國強勁的業務抵消了中國疲弱的市場。

星巴克第二財季（截至3月底）營收年增14.5%，為76.4億美元，略優於市場預期的76億元。淨利為6.745億美元，每股盈餘為58美分，優於前一年同期的56美分。

經調整後每股盈餘為59美分，符合市場預期。

第二財季淨增加313家門市。全球同店營收成長7%，低於分析師預期的成長7.5%。其中，以北美市場營收成長12%，最為強勁。國際市場同店營收跌8%，中國市場營收大跌23%。

中國為了達成病毒清零目標而採取的嚴格封控措施，已經對蘋果、Gucci母公司開雲（Kering）、Taco Bell母公司百勝中國（Yum China）等跨國企業營運造成衝擊。

執行長Howard Schultz在法說會上仍對中國市場抱持樂觀看法，他表示：「我仍然堅信星巴克在中國的業務最終將超越在美國的業務」。

受到中國硬封鎖影響，星巴克在中國約三分之一門市已經暫時關閉，或僅接受外送訂單。星巴克表示，考量上海封城的時間，以及北京和其他城市亦爆發新一波疫情，公司第三財季業績受到的影響會比較大。