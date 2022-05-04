母親節即將來到，儘管中央流行疫情指揮中心並未禁止餐廳內用，但因疫情升溫，餐飲生意仍大受影響，業者一片哀嚎。台南市具指標性的阿霞飯店3日宣布，即日起暫停總店內用至8日，只做外賣生意；曾獲得米其林推薦的福樓餐廳業者蔡素琴不諱言，內用、外帶較往年減少約5成；夏林海產業者李文誠也說，今年母親節內用訂餐減少超過5成，還好外帶較去年稍有成長。

阿霞飯店昨天在臉書官網公告，從即日起停止總店內用至5月8日，外帶自取一律88折，但南紡購物中心及三井outlet等2家分店，仍將維持內用。

阿霞飯店第三代老闆吳健豪認為，此波疫情從4月7日暴發以來，雖然中央決定與病毒共存，並沒有禁止餐廳內用，但因很多客人都怕脫口罩吃飯時群聚感染，導致母親節的業績大受影響，內用訂餐比往年減少約3成。

「錢再賺就有，家裡有小孩、老人，萬一傳染就麻煩」，吳健豪強調，決定暫停內用，並不是因為生意不好，而是很多確診者根本沒有症狀，防不勝防，加上家中還有沒打疫苗的幼兒與老人，擔心相互傳染，因此忍痛停止內用，已緊急通知總店訂餐的2、30桌客人取消或改外帶。

蔡素琴也指出，往年母親節訂餐常常是一位難求，今年上個月開放訂餐時，原本也是暴滿，但因疫情大幅攀升，訂餐客人紛紛取消或改外帶，外出遊子也不敢回家，導致今年母親節的內用生意比往年減少大約5成，外帶的情況也沒去年多，生意真的很難做。

「今年的餐廳業者應該會很難過！」李文誠表示，對餐廳來說，母親節是除了農曆過年之外最重要的節日，但今年母親節的內用訂餐單，因疫情升溫較往年減少超過5成，還好外帶部分稍有成長，讓業者經營得頗為辛苦。