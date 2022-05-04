麗寶B區1F米塔炙燒牛排專門店，寵愛媽咪四人套餐超澎湃豪華套餐只要2988元。（麗寶樂園提供）

麗寶福容大飯店宅家慶祝母親節，福粵樓餐點提供免下車服務。（麗寶樂園提供）

溫馨五月天，偉大的母親節將至！面對疫情持續延燒，麗寶OUTLET MALL館內50家美食櫃位、主題餐廳特推出美味的母親節限定大餐，及頂級豪華色香味俱全的精緻餐點，皆可外帶外送；麗寶福容大飯店主推超澎湃的高CP值星級套餐組合，母親節外帶免服務費，讓消費者不論選擇館內用餐，或外帶外送宅在家慰勞媽媽，防疫團聚溫馨又安心。

母親節到來，為人子女是否宅家慶祝母親節！麗寶Outlet內有日、韓、泰、港、歐式等超多異國風味主題餐廳，館內更同步推出「帶媽媽用餐，摩天輪免費搭」活動，即日起至5／31憑館內不限金額發票，身分為媽媽的即可免費搭乘天空之夢摩天輪。

麗寶福容大飯店，經典日式餐廳《順園日式料理》推出宅家慶祝母親節，4人合菜優惠價3999元，單點好料每道580元起，讓媽媽在家吃好料也能大喊毆伊細~；《福粵樓》逆勢推出CP值超高的桌菜優惠10人桌菜1萬3800元、6人合菜5999元、3-4人組合餐3999元，預訂外帶免服務費、免下車安心帶著走。

麗寶樂園強調，除帶媽媽到麗寶樂園渡假區吃美食、買新衣外，更要帶媽媽體驗台中知名地標-天空之夢摩天輪，母親節雙人優惠價帶媽媽一同搭，兩人同行只要350元，再加贈口罩兌換券乙張，可以兌換義大利品牌《愛貝恩》最獨特的口罩2個，時尚美麗又能安心防疫。