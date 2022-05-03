鑑次母親節遠嫁他鄉或工作在外的子女皆會返家齊聚，向悉心養育兒女長大的母親們表達感謝之情，並與媽媽上餐廳啖美食表達感恩之情，格蘭父子推出4款兼具創意與心意的母親節花酒搭配建議，讓孝親子女輕鬆展現真摯孝心，在親友中脫穎而出，讓親愛的媽咪留下最深刻的暖心回憶。

玫瑰是許多情侶間傳情時首選，不過集美麗與堅韌勇敢於一身的特性亦是對母親最貼切的寫照。不論身數任何人生階段，當感到困難與挫折時，媽媽纖瘦的身軀也能為孩子們撐起千斤萬擔，像天使般細心關懷守護著。這份溫暖如同「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，清亮如玫瑰的緋紅酒液，遴選僅有5%的珍稀雪莉桶製作，清柔的木質、肉桂與荳蔻香氣，搭配蜜餞與梅子的馥郁果香，入口後如炙烤蘋果與果乾交織出的多汁甜美口感，是讓天使都忍不住偷嚐一口的美好風味，最適合獻給溫柔且堅強的天使媽媽。

清新高雅的瑪格麗特，意味亙久不變且持續的愛，完美詮釋母親對孩子、家庭毫無保留的付出與奉獻，且花語中帶有冷靜沉著的意涵，就像沈穩內斂的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，在溫潤優柔的蜂蜜香草風味中，蘊含香甜水果與雪莉酒細緻風味，口感圓潤順口，餘韻細緻，不論是與媽媽細細品酩或母親節團聚用餐搭配享用都很適合，就讓杯中酒液成為一份吐露真心話的優雅調劑，向最愛的媽媽獻上真摯感謝。

外觀充滿異國風情、無比嬌豔奔放的紅火鶴最適合獻給熱情開朗、待人親切、好客的媽媽。每當親友到家裡拜訪，媽媽總會端出拿手好菜、熱情招呼，希望能讓客人留下賓至如歸的溫暖印象，如同高CP值的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，喜氣紅色瓶身加上同級唯一有年份及雪莉桶風味，無論是餽贈還是在家宴請客人都相當合適，啜飲入口，桂圓香氣與些微煙燻味及清爽香甜散發花果香氣的滑順口感與媽媽的拿手家常菜最對味，是讓人念念不忘的幸福。

以貝母、文心蘭、露蓮等組成的春夏季節花草，宛如大自然中最美的調色盤，顏色繽紛且饒富樂趣、盡顯多元風采，正如同喝法自由，活潑淘氣的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，可針對全家人不同的品飲習慣，輕鬆搭配不同飲品調製，展現極高的搭配性。今年母親節建議你跳脫傳統繁文縟節，化身媽媽的最佳麻吉，為她舉辦母親節派對，以最新潮的饒舌音樂搭配以三隻猴子為基底的威士忌特調，讓媽媽NEW一下，重溫年輕時熱血時光。

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