一年一度的母親節即將到來，包括晶華(2707)、寒舍(2739)、雲品(2740)等各大飯店業者均推出一系列多元住宿、餐飲內用及外帶方案，除了優惠禮遇更為豐富，亦因應疫情升溫延長戰線，將優惠方案活動檔期進一步延伸至整個5月，致力在疫情逆風中鞏固節慶商機。

雲朗觀光集團集結旗下飯店推出多項餐飲、住房優惠及專屬活動，台北君品酒店「三星閃耀」、日月潭雲品溫泉酒店「幸福媽咪」及「美好生活」等住房專案，以囊括3C產品、美食或保養品等多元加碼優惠，滿足母親各種喜好。

因應疫情導致母親節餐飲預訂狀況較往年延遲，雲朗旗下台北君品、新莊及高雄翰品、台中兆品均因應需求推出外帶套餐，各館亦各自推出暢銷經典特色蛋糕。日月潭雲品、花蓮及高雄翰品、礁溪品文旅也同步推出母親節期間限定住客活動，豐富母親節慶祝時光。

台北君悅酒店主打「母親月療癒假期」住宿專案，入住君悅套房享凱菲屋自助早餐、嘉賓軒禮遇及晚間Happy Hour，以及30分鐘肩頸紓緩SPA及7吋母親節蛋糕。Baguette禮品烘焙坊亦推出4款主題蛋糕。

餐飲方面，台北君悅館內餐飲火力全開，凱菲屋及彩日本料理7日晚間加開兩輪用餐席次，3樓宴會廳亦連2天加開獨立包廂。同時，執行總主廚陳萬欽亦率領宴會團隊，推出豪華版6人份中式外帶家宴，積極搶攻5月節慶商機。

台北士林萬麗酒店4月29日重新開放頂樓的戶外無邊際泳池，5月推出「慈母月」住房專案，贈送早餐、客房Mini Bar、紅酒及價值2000元餐飲抵用券，同步推出的「溫馨加倍」套房專案再加贈豪華市景房住宿券、法國克蘭詩（Clarins）保養品及行政酒廊禮遇。

餐飲方面，台北士林萬麗館內中餐廳「萬麗軒」今年推出的「芝蘭宴」，針對母親節檔期祭出「菜色升級不加價」活動，自助餐廳「士林廚房」於7、8日加開期間限定「自助樂饗」下午茶，與媽媽合照打卡可享「4人同行、1人免費」優惠。

台北遠東香格里拉推出全方位食宿孝親方案，預訂「寵愛媽咪奢華假期」母親節住房專案，可享3000元餐飲禮遇、精選氣泡酒、香格里拉巧克力、Abysse「極致保濕凍齡組」限量禮盒一組、母親節蛋糕等多項禮遇，讓媽媽到五星級飯店當一日女王。

餐飲方面，台北遠東香格里拉館內各餐廳7～8日推出母親節限定美饌，為降低群聚感染風險，特將多間客房打造為專屬用餐包廂，上海醉月樓及香宮亦提供母親節餐點外帶。The Cake Room亦推出3款母親節限定蛋糕「舞蝶玫瑰園」、「冰紛莓一刻」及「玫好馨意」。

台北美福大飯店推出「花漾珍愛」母親節餐宿獻，「馨香朵朵」住房專案每房贈送價值1040元的美福拌拌麵禮盒及紅油胡麻堅果醬，雙人房型升級或四人同遊則贈送美福專屬的「白茶」空間香氛，讓媽媽悠閒享受、放鬆度假。

餐飲方面，台北美福館內等5間餐廳均推出多元化主題美食，內用消費滿額即贈紅油胡麻堅果醬及美福拌拌麵，米香、潮粵坊及宴會廳亦推出適合4～6人的外帶餐，預訂宴會廳外帶合菜加贈進口紅酒乙瓶，另推出2款法式母親節蛋糕。