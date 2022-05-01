「等下要吃什麼呀？」是許多人每天都要思考的問題，民以食為天，許多業者明白對民眾來說「吃」是很重要的，因此為了在眾多的餐飲業中嶄露頭角，不少店家會時不時的祭出優惠活動，而近日全台的8間速食連鎖店便推出了最新優惠，讓許多速食控們為之瘋狂，不僅有限時的99元套餐、披薩買大送大，更是有下殺半價的炸雞，喜歡吃速食的大家千萬不能錯過！

麥當勞、肯德基、漢堡王等速食店紛紛推出優惠。(圖/翻攝自麥當勞臉書)

全台連鎖速食店眾多，此次推出最新優惠活動的有麥當勞、肯德基、漢堡王、21風味館、頂呱呱、拿坡里、達美樂以及必勝客，眾多的速食店推出期間限定或是官網限定的優惠，讓民眾可以用最優惠的價格吃到自己喜歡的速食。

此次麥當勞的優惠中再次推出了「午茶時光」，除了讓大家能以銅板價吃到「指定點心7選2」外，還能配上一杯38元的飲品，整組優惠僅要99元，而肯德基則祭出了滿額送蛋塔優惠券的活動，漢堡王則是推出了限定優惠券，21風味館到5/2前都有「炸烤披薩2人餐下殺72折」的優惠，頂呱呱則首度讓大家能以250元的價格吃到1斤的炸雞，拿坡里的限定1公斤腿排桶則下殺73折，民眾只要花269元的價格就能吃到最新商品。

達美樂、必勝客外帶優惠多。(圖/翻攝自達美樂臉書)

而過去常常有外帶、外送優惠的達美樂及必勝客，此次也不遑多讓，達美樂祭出了外帶限定的大披薩及小披薩買1送1，必勝客則是外帶買大送大、外送買大送小，且更是加碼推出「單點大比薩送紙包筆管麵2份」的優惠；以上速食店的優惠活動大多都有期間限定，因此對上述8間速食店的優惠有興趣的民眾，都可以到各間速食店的官網了解活動詳情。