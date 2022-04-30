雖然今年的母親節碰上了台灣疫情最嚴峻的時候，但民眾視乎已準備與病毒共存，各百貨母親節期間的主題餐廳訂位都未受影響，不少更已達到80%-90%滿的訂座率，明顯消費者未因疫情而打消在外享用母親節大餐的念頭，而母親節蛋糕也同樣迎來銷量成長，各業者也做好兩手準備，推出了母親節套餐外帶優惠，方便想要在家防疫聚餐的民眾也能享用美食大餐。
Global Mall今年的餐廳訂席均以小家庭的4-6人聚餐為主，目前以中式較為熱門以外，還有像火鍋店等可各自自由選擇餐點的餐廳也成熱門選擇，就連外帶餐點預定也有增加約10%，特別今年還推出了「美食到店取」服務，母親節套餐線上下單、分店自取，從雙人到6人套餐一應俱全，還享線上領券滿5000現折500、美食到店取套餐領券享9折優惠。至於蛋糕的預訂也比過往提早，客單價也較往年提高逾30%，而業者今年更帶來了特色主題、蛋糕評選、超值優惠祭出三大獨家特別的多款蛋糕，5月8日前滿699元享免運、指定蛋糕單筆滿999元領券現折100元。
京站就表示，今年顧客早在2個禮拜前就已搶先預定主題餐廳用餐，現統計館內主題餐廳用餐訂位數已逼近80%，同時更推出多種優惠，像新開幕的gonna就祭出歡聚4人餐特價1980元，金色三麥在5月1日到8日推出限定母親節套餐，內用送限定的6吋母親節蛋糕，外帶則贈送蜂蜜啤酒5L派對桶，另外外帶的顧客，5月8日前使用QQ飛食店餐結帳單筆消費滿500元，隨餐附贈貝思寶兒檸檬紅茶；即日起至Qonline或櫃位預購DM指定款蛋糕，即送限量100份手工香氛蠟燭。
大葉高島屋今年的餐廳訂位在母親節前夕與當天普遍已達90%滿座的狀態，蛋糕銷量也較去年成長20%，而同步也推出館內餐廳母親節大餐推出7折起優惠，還有地下一樓美食街的COLD STONE於5月1日前預購享88折，會員享85折，廣田洋菓子預購亦享95折優惠。統一時代百貨台北店就網羅了館內10家甜點品牌推出破百款蛋糕，今年更推出線上線上皆可預訂母親節蛋糕，早鳥預購再享各品牌優惠。
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