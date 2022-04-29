疫情持續升溫，母親節大餐怎麼吃？台北萬豪酒店推出母親節限定外帶外送饗宴，有中式及西式饗宴供選擇，體貼想宅在家又想慶祝母親節的顧客，適合4至6人享用，每套皆贈珍珠聖多諾黑蛋糕。

中式饗宴由國宴主廚高鋼輝團隊掌勺，囊括宴客樓典菜色如品味前菜集(含川麻牛三寶、芝麻京都骨、蟲草花拌中卷、私房涼拌雞絲)、皮脆肉香嫩的招牌片皮鴨、辛香誘人的明蝦歌樂山脆雞球、富含膠原蛋白的花膠天麻山藥煲排骨、鮮嫩美味的香蒜剝皮辣椒蒸石斑及清新可口的彩虹綜合炒時蔬、噴香金銀臘味糯米飯等，豐盛美味讓媽咪吃得飽足。

西式海陸雙饗宴含軟嫩可口的爐烤美國肋眼牛排28盎司、整隻鮮美爐烤波士頓龍蝦、爐烤頂級鮭魚、清爽凱薩沙拉、主廚精選例湯及噴香綜合炒菇、松露薯條、法國餐包。

此外也特別推出象徵著健康長壽、喜氣的子母壽桃，有別於坊間一次性發酵麵糰，台北萬豪中點師傅選用二次發酵麵糰，使大壽桃外皮更加蓬鬆Q彈，再將綿密細緻的紅豆餡包入麵糰，再將輕巧可愛的小壽桃包入大壽桃蒸成。外皮蓬鬆略帶嚼勁、內餡入口即化，相當適合闔家品嚐。

若想換換口味，可以選擇台北萬豪精湛熟食外賣美饌，能點到榮獲全台烤鴨評比的「冠軍烤鴨」兩吃、還有價格超值的中式合菜套組、西式分享餐，和五星精湛餐盒(便當) 及異國風味獨饗個人餐如蝦仁麻婆豆腐蓋澆飯、勃根地紅酒燉牛頰飯、輕食沙拉等。包羅萬象的餐點選擇，在家也能輕鬆享用。