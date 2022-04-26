迎接母親節餐飲商機，王品集團宣布即日起至5/31，旗下「聚北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」與「尬鍋」台式潮鍋4大品牌推出33款鍋物外帶88折，全力搶母親節宅食商機。除此，王品集團旗下五大人氣排隊鍋物餐廳，「尬鍋」台式潮鍋、「聚北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」與「嚮辣」也推出母親節限定優惠和新菜，不論媽咪是走健康養生、精打細算或網美路線，王品集團鍋物品牌全力滿足媽媽與家人歡聚。

王品集團讓媽媽免出門也能享有豪華饗宴，澎派歡聚母親節，特別推薦聚北海道鍋物「頂級肉肉聚四人套餐」（原價2,258元，88折：1,987元），特選重量級1公斤雪花牛+500g霜降和牛、精選綜合蔬菜及菇類…等新鮮食材，用美食與家人開心歡聚。青花驕「四人青花饗宴」（原價2,988元，88折：2,629元），內含青花椒麻辣鍋/酸菜白肉鍋、招牌牛三拼盛宴、特選肉品、彩蔬寶盒…等澎湃食材，用超豪華的雙肉盛宴與最愛的媽媽撒「驕」。和牛涮「吃貨海陸四人生鮮饗宴」（原價2,188元，88折：1,925元），內含鮮切極上和牛三吃-極上和牛肉、和牛黑咖哩、炙燒壽司、爆量鮮切牛豬雞肉片、極鮮黑鑽草蝦、所有好料一次擁有，老饕在家澎派開鍋。尬鍋台式潮鍋「四人尬鍋分享餐」（原價1,099元，88折：967元），任選雙拼湯頭三款肉，慢火細熬的剝皮辣椒、金銀蒜頭、酒香麻油湯底，加上一鍋雙饗雙肉大飽足，在家聚餐，尬鍋讓全家老少攏尬意。

王品母親節家族聚餐鍋物餐廳主打推薦，台式潮鍋「尬鍋」，祭出母親節新菜尬經典雙人套餐（售價999元+10％），可一次享有尬鍋經典台式湯頭、大份量雙拼肉盤、極致黑鑽草蝦海鮮拼盤及炸蛋和白糖炸雲朵等經典台式小點，超高CP值，絕對是媽媽們不容錯過的選擇、4/29~5/1、5/6~5/8星期五、六、日來店消費雙人套餐，即可玩抽糖仔遊戲，有機會獲得套餐升級烏骨雞、副食免費升級、油炸鬼鬼、百元折抵券…等好禮。

網路口碑之星票選第一名「聚北海道鍋物」5/1~5/8內用滿1500元，贈母親節限定御守（限量），守護媽媽健康；即日起~5/8上傳與媽咪來店用餐照至個人FB/IG，並hashtag#就愛聚美禮獻媽咪，即可抽dyson吹風機（價值：14,500元）。

喜愛頂級肉品的辣媽們，精品麻辣鍋「青花驕」，即日起~5/8到店內用餐+FB/IG PO文打卡hashtag#我的媽媽比驕辣#辣媽就愛青花驕，款待「青花椒麻口水雞」乙份（價值278元）、上傳用餐合照至青花驕FB活動貼文，再抽雙人青花宴餐券（價值1747元）。和牛火鍋吃到飽領導品牌「和牛涮」4/29~5/22日跟媽媽一起到店消費頂級和牛套餐，即享單客套餐9折優惠，且於店內與母親節活動手舉牌拍照，並TAG#牛下來或帶媽媽來打卡，即可獲得總價值1998元的優惠大禮包。排隊名店和牛麻辣鍋「嚮辣」即日起~4/30消費套餐，並出示木曜四超玩官方宣傳嚮辣FB貼文或YouTube影片，招待廣島蠔一份（2顆/價值120元），現在快帶媽咪到王品吃香喝辣，幸福開鍋。