母親節還有一個禮拜左右即將到來，而今年的百貨母親節檔期雖然受到疫情爆發影響，但明顯民眾也漸漸適應防疫與病毒共存，業績未有受到重大影響，家電、按摩椅等也成為了熱銷品項，而緊接下來更是進入衝刺的檔期，各業者也趕緊加碼推出新的優惠搶客。

Global Mall新北中和店的高島六星級美足機，原價1萬800元，優惠價5980元。（Global Mall提供）

Global Mall表示，儘管受到疫情升溫影響母親節檔期，但在明顯的需求及高單價商品帶動下，按摩器材、家電及傢飾品業績明顯增長、客單價更成長超過20%，因此母親節檔期第二波祭指定家電加碼下殺5折起優惠，再一口氣祭八大好康，包括在5月8日前，於新北中和店指定專門店刷聯名卡，當日累滿5000元，最高送600元電子商品禮券，搶攻高單價的珠寶、健康器材、家電單筆滿萬送千，5月1日至31日在新北中和店消費滿500元再分別抽OSIM智能腿腿樂2及OSIM 沙發小天后，同時全台指定六店祭低門檻滿額贈，刷聯名卡當日累滿3000送200，就連「環球Online」線上消費滿5000元，領券最高折500元，滿699元即享免運，同步開賣全台八店DM超值精選商品。

京站的beurer新驊家電握持二用多功能隨行按摩精靈(MG-510)，原價7960元，特價3680元，買就送德國博依多功能體脂計。（京站提供）

京站的TAKASHIMA 高島，i Tap 眼の按摩器，原價4280元，特價2980元。（京站提供）

京站今年的女王購物節當中，按摩椅銷量就相當亮眼，不到一個月已售出逼近50台，因此在接下來的檔期中，也將特別推出多樣要讓媽媽舒壓好享受的商品優惠，像tokuyo極享玩美椅享特價以外，更祭買就送煥眼冷熱眼部按摩器20週年紀念版及肩頸鬆按摩器，而且為了配合政府防疫，特別推出「第三劑疫苗加碼贈」，30日到5月8日期間持本人Q卡及疫苗接種卡、數位疫苗證明或健康存摺，出示完整接種三劑疫苗證明，即享當日累滿4000送100優惠，另5月6日到8日則有「Q點成金點數變現金」活動壓軸登場，全館單筆滿3000元，扣Q點30點現抵300元。

大葉高島屋的FUJI AI-5D極智魔術椅(FG-8260)，原價17萬8000元，特價12萬9800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的引雅珠寶日本進口母女姊妹款AKOYA珍珠18K項鍊+單顆頸鍊，原價3萬5700元，特價1萬9800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋中同樣是按摩椅成為了本檔等熱銷商品，另外還有珠寶也深受消費者青睞，兩項熱銷品買氣均較上月成長三倍之多，目前整體業績較去年成長30%-40%左右，而為了最後衝刺母親節檔期，5月2日到8日期間再祭全館累積滿5000元可得聯合餐飲抵用券，刷聯名卡再加贈300元禮券與購物金，還可抽「OSIM腿腿樂美腿按摩機」，各樓面也推出單櫃或單筆滿額即可獲得限量百元禮券優惠。統一時代百貨台北店今年則是以保養品及美客家電等商品最受歡迎，現再於5月8日前推出「溫馨回饋禮」，全館指定櫃位滿3000送300、搭配icash2.0或icashPay支付滿4000加送200。

統一時代百貨台北店的LANCOME超未來肌因新客組，價值6657元 特價4250元。（統一時代百貨台北店提供）