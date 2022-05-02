燦坤（2430）「給媽媽的感恩節」5月1日開跑，「感恩二重奏」促銷再送獨家現折券，全館指定商品八折起，買指定品牌單品滿額再送「感恩媽咪券」現折最高再92折；刷指定信用卡並分3、6、8期，最高再現折1,299元。買空調再享六重優惠，重重折扣讓你以最優惠的價格，入手最實用的商品，致上對媽媽最深的感謝。

此外，燦坤推出「SHOW出你的明星媽咪」活動，集結所有粉絲投稿照片及給媽媽、老婆的話，在台中超越店、神山超越店的超大戶外投影牆循環播放，讓你最愛的媽媽、老婆搖身一變，瞬間成為大明星。5月3日前，趕快到「燦坤智慧生活家」留下對媽媽的感謝，讓燦坤放大你對媽媽的愛，加速你的幸福！

燦坤給媽媽的「感恩二重奏」，包括：第一重、全館指定商品最低會員促銷價八折起。第二重、買指定品牌單品滿額送「感恩媽咪券」再現折最高92折，數量有限先搶先贏。燦坤指出，凡刷台新、國泰世華、永豐、玉山、花旗、中國信託、聯邦、星展、匯豐、陽信銀行信用卡並分3、6、8期0利率外，指定品牌單品滿額最高再現折1,299元，使用其他支付方式現折300元。

來燦坤買空調，則還能享有六重「母親節套裝優惠」。包括：第一重、全館指定商品最低會員促銷價八折起，再享八期0利率。第二重、指定空調刷指定銀行信用卡，再現折1,299元。第三重、買空調即享燦坤專業玉山級安裝，獨家使用「LG CordZeroTM A9+ 快清式無線吸塵器」恢復環境，讓安裝善後不再是惡夢。第四重、獨家享清淨機超值加購價，最高現賺9,612元。第五重、八年免費延長保固，加購現場清洗二次，再送二年延長保固。第六重、空調政府補助退還減徵貨物稅，最高補助2,000元。