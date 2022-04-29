【旅遊經 編輯部報導】

為了讓大眾深度感受臺灣的美，體驗令人悸動的美景與時刻，東北角管理處今年於昨(28)日首次辦理「悸動東北角秘境婚拍之旅」，與六便士攝影團隊、新娘秘書巴洛克Zoe造型團隊攜手，邀請戀人們前往東北角的藍海國度，徜徉山海行旅，以時下盛行的「婚拍微旅行」概念，替回憶留下幸福紀錄。

悸動東北角秘境婚拍之旅採限額，主要對象為結婚一年內或即將新婚準新人為主，再邀請一對25週年「銀婚」以上夫妻一起共同參與，今年一共有11對參加，其中1對已結婚滿43年的沈先生夫妻，是土生土長瑞芳人，自小到老都在瑞芳生活。女兒轉述爸媽總說不知道什麼是愛，只知道沒有了任何一個就無法生活。因為年少辛苦照片少，所以希望透過此次活動幫爸媽圓一個回憶。

而多數參與的新人也都與東北角有著特別的地緣與愛好山海的大自然景緻，婚拍當天新人們將著婚紗、西服，踩點東北角浪漫型塑據點──「龍洞灣海洋公園」與擁有天然美景的「南雅奇石」，即能感受屬於東北角獨特海景的藍海魅力，一對對深情身影同時也為景緻點綴滿滿浪漫情懷。下午則前往擁山海大景的「桃源谷」拍攝絕美婚紗，來到開闊挺拔的桃源谷，滿地綠草如茵，山陵線勾勒大地巍峨的形貌，空氣中充滿微涼海風，彷彿置身人間仙境！婚拍活動結束後，新人們便率性席地而坐，享受山海景緻的下午茶時光，感受大小提琴的美妙弦音，沉浸在放鬆愜意的幸福時光中。

東北角管理處馬惠達處長表示，近兩年受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，多數新人的婚禮與婚拍都受到了影響而延宕。東北角管理處期盼透過這樣的浪漫遊程，充分揉合在地自然人文與觀光產業，為新人開啟充滿特色的「婚拍、度假、小蜜月」全新體驗，成為旅客尋覓浪漫景點的優質選擇。東北角管理處正積極型塑轄區內浪漫景點並開發秘境遊程，期待國人在防疫的前提下，多到戶外體驗國旅新生活，感受東北角獨有的山海景緻之美。

活動內容包括：秘境婚拍、五星飯店、海鮮饗宴、浪漫野餐、不插電音樂會等，每對可獲20張照片，今年收費為＄5,999，預計明(2023)年再辦理第二屆活動，民眾可關注東北角官網跟臉書留意活動舉辦訊息！

相關訊息可至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處官網或至「東北角之友」粉絲專頁查詢。

圖片：東北角管理處提供