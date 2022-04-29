（動部部長許銘春(右)和MV演唱者許富凱(左)。圖／勞動部提供） 勞動部為感恩勞工對社會的付出，於29日上午辦理「2022勞動節影片『阿紡洗衣店』首映記者會」，勞動部部長許銘春親自出席，並邀請MV主唱許富凱，以及全國性工會理事長及中華民國洗染業工會全國聯合會理事長共同參與，在五一勞動節前夕，向勞工致上最高敬意。 許銘春部長表示，影片「阿紡洗衣店」以洗衣店工作者的工作環境，透過影片中父女互相羈絆的親情，刻劃描寫勞工日常工作的辛勞，以及為著生活堅持的心情。在洗衣機、烘衣機中，來自各行各業的顧客衣服，不停地「紡」，象徵百工生活雖起伏波折，卻能周而復始的運轉不停，這也是我們社會運轉不停，穩定向前的基礎。這支影片由執導廣告影片超過一千五百部，且獲國內外無數獎項的羅景壬導演執導拍攝，知名小說家洪茲盈創作故事，整部影片充滿人與人互動的溫度與感動，也真實呈現疼惜勞工的心情。 勞動部並說明，影片主題曲「百樣人」，是由創造出許多膾炙人口歌曲的羅恩妮及謝銘祐編曲作詞，知名歌手許富凱演唱，透過歌詞傳達無論是否陰雨，勞工每日為眼前生活打拼，猶如衣衫在洗衣機內轉個不停，充分唱出勞工朋友的心情，並以「我無覺懸 你嘛無影較低 辛苦的百樣人 聽講攏食仝一樣米」，表達對吃同一種米的百工無條件相挺。歌手許富凱也表示，希望這首歌能夠帶給所有的勞工有療癒的感受，撫慰勞工的心情，如有喜歡唱歌的朋友也可以一起來唱。 勞動部最後表示，百工人生，轉動一生，是台灣社會經濟發展的無名英雄，吃仝一種米的百樣人，在平凡中成就了不平凡的人生故事，五一勞動節前夕，勞動部結合文學、音樂與影像，述說勞工朋友的辛勞，表達對每一位勞工朋友最高的敬意。有興趣欣賞小說及MV歌曲的朋友，可於網路搜尋『阿紡洗衣店』。