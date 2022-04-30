每年到了母親節前夕，各大網購通路祭出折扣驚爆價和眾多好康活動；另外，為了體貼媽媽、過節不開伙，各大餐飲品牌紛紛祭出用餐優惠，搶攻母親節檔期商機……，每年到了一年一度這個專屬母親的節日，各項加碼優惠方案齊發，好不熱鬧。

每年為了迎接母親節的到來，小花平台從專業保險角度，針對不同世代的媽媽提出貼心實用的保障規劃建議，舉例來說，年輕準媽媽們在孕前先做好風險保障規劃「讓母嬰無憂」，一定要先買妥意外險和醫療險，另外可以適度補足定期或是終身壽險；其次是蠟燭兩頭燒的職業媽媽們，可以依照個人需求強化健康醫療保障，並提早為退休生活預作打算；最後是上了年紀的熟女媽媽們，建議以養老保障為目的，同步實現家庭資產的保值增值，也為自己的幸福晚年提前做好養老規劃。

3大跨世代媽媽保單規劃大不同

每到母親節，免不了要準備一份「大禮」送給辛苦照顧我們的媽媽、謝謝媽媽，今年母親節，小花平台提出一個比較不一樣的想法：幫媽媽投保買保險、準備一份不同於以往的母親節禮物吧，不妨從人身安全保障為出發點，為最愛的媽媽規劃既完整且周全的保險保障，「對於一向精打細算的媽媽來說，這份禮物應該是最實用且更具意義！」

據統計指出，新時代女性尤其是年輕女性在個人保險規劃上，較男性更為積極正向，也很捨得將薪資所得投入在保費支出上；對此，小花平台保險顧問統整前述在小花平台露出的母親節相關文章，進一步針對不同年齡層、不同生活狀態女性，提出不同的保障規劃建議：

新婚、有計畫生育的準新手媽媽們

從單身到已婚，因為身分的轉變、需肩負的責任和壓力也有不同。隨著國人女性初婚年齡逐年延後、生育年齡隨之往後遞延，晚婚晚生的「老媽媽」比例也愈來愈高；小花平台保險顧問建議，首先考量0至4歲的幼兒一般抵抗力較弱且缺乏自我照顧能力，遇到意外的機率也相對較高，準新手媽媽們在規劃新生兒保單時，應該以實支實付型醫療險為優先考量，同步將住院病房費、手術費及醫療雜費等納入保障範圍。

此外，隨著年齡段的增長，孩子免不了活潑好動，一不小心很容易遇到意外而受傷，因此意外險也是新生兒投保必不可少的保障之一，其他還有特定傷病險、癌症險或是重大疾病險等險種，可以等到之後綽有餘裕時再進一步規劃，「這樣就可以為孩子規劃更完整的保障了！」