金曲台語歌王許富凱29日出席51勞動節公益活動。母親節將至，向來孝順的他，表示媽媽很可愛，之前有跟他許願想要一台新的摩托車，他一聽到馬上為此回高雄老家一趟，親自去購買媽媽喜愛的車款，十分用心。

他近期原訂已安排許多工作行程，但因為本土疫情升溫，手上有逾10場活動邀約皆延期，盼疫情趕緊趨緩，工作恢復正常；他早已打3劑疫苗，因為工作需要，快篩已經變成是生活常態「我們之前錄影或是活動就都有再做這件事情，都已經習慣了」。

現在疫情延燒到演藝圈，他表示，工作團隊都相當重視防疫措施，叮嚀眾人注意身體健康、外出戴好口罩、噴酒精消毒，保護自己同時保護他人。

他先前在家中養了貓女兒「妹妹」，開心升格當爸爸，時常曬出妹妹的萌照，自虧：「我也是貓主子的奴才。」還笑說，妹妹每天都會跑到他床上撒嬌一起睡覺，也會固定時間餵食，相處融洽，他現在每天工作結束回家，第一件事就是看妹妹有沒有規律大、小便，也會一起玩牠最喜歡的丟球遊戲，他打趣說，「我發現牠很會控球，應該可以去參加足球賽。」