群創在勞動節前夕，讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前請領個人舊制退休金，提供同仁財富靈活運用的好機會。此次準備發放的退休金總額約超過20億元，近5,400名員工可領回退休金並繼續留任公司。

根據內政部統計數據資料則顯示，台灣國人的平均壽命近年來呈現上升趨勢，男女平均壽命為81.3歲。隨著壽命與工作年限的延長，群創在照顧同仁的規劃上更進階多元，除進行請領舊制退休金的方案之外，另已有行之多年的員工持股信託的規劃，從高階至基層員工均適用，依不同職務設計每月買股金額，公司不分職務均相對補助均為50%，且約定三年後每年返還一定的比例，並提供滿五年公司加碼提撥機制。群創將員工的績效與股東利益結合，除留任員工外，也替提前為員工未來退休資金做準備。

此外，群創進一步將成立國內業者首創「樂齡發展單位」，聚焦工作、健康、生活三大層面，以具體作為照顧資深同仁。工作方面，特別為資深同仁計劃建構友善的工作環境，幫助提升工作效能增加產值。在健康方面，將規劃健康飲食、養生保健講座、運動推廣等活動。在生活方面，協助同仁心靈層面的提升，包括協助興趣的培養、舉辦心靈成長課程、發展斜槓第二事業或投入志工領域等。群創以多元豐富的規劃，幫助同仁安心面對人生更精彩的下半場，持續創造個人與公司雙贏。