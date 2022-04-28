縣府在婦幼親創園區周邊設置驅狗器，希望對犬隻發出刺激聲波，達到驅趕效果。（縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

「花蓮婦幼親創園區」去年底揭牌啟用，除有房舍還有一大片草坪，很適合親子活動，不過，因鄰近環境多有草叢林木，常有遊蕩犬隻出沒，縣府農業處與管理單位社會處合作，在圍牆旁設置了10支驅狗器，希望能對犬隻具刺激的聲波方式，收到驅趕效果，也達到公共場域安全及兼顧友善動物。

花蓮婦幼親創園區位於府後路、美崙山腳下，占地5500坪，最早是民族國小校地，廢校後作為花蓮啟智學校美崙校區，該校遷移至吉安鄉後，縣府將當地委外經營學生英語體驗營隊，直到前年9月收回活化利用。現場除有房舍、教室等建築外，也有大片草坪，適合親子共遊，但卻發現經常有犬隻出沒遊蕩。

動植物防疫所長周黃得榮說，經現地場勘發現，婦幼親創園區的南側圍牆相較為低矮，犬隻可能有機會侵入，為配合推動「友善環境」政策，除了於園區進行誘捕工作，也在園區圍牆旁設置10支的驅狗器。

周黃得榮說，驅狗器的原理，主要是透過人與動物可接受到的不同聲音聽力範圍，產生人類所聽不到的音頻但對犬隻有效的刺激聲波，進而使犬隻感到害怕達到驅趕的作用。

他表示，為進行縣內犬隻數量管制，自111年起規劃以上、下年度進行犬貓3合1（絕育、晶片植入、狂犬病疫苗施打）工作；另外，也將與台灣之心愛護動物協會合作，進行偏鄉的犬貓絕育，盼達到源頭控管，再搭配策略性誘捕犬貓進行絕育工作，逐步達到減量目的。

周黃得榮說，流浪動物的問題非一朝一夕可解決，縣府仍致力於創造人與動物皆能幸福共存的生活，希望找出人與遊蕩犬隻共融的方式，讓花蓮成為一個友善動物的幸福城巿。