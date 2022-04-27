香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，陸續生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她也獨自扶養3子；最近張柏芝曬出一張貼臉「小鮮肉」的自拍，細看發現是她的大兒子Lucas，才14歲的Lucas身高甚至已經比媽高了，讓網友都超驚訝。

張柏芝近年把工作重心放在節目和經營服飾品牌上，其餘時間都會留給3個兒子，不時也能在她IG看到溫馨的親子互動；日前張柏芝在IG限時動態曬出一張手勾小鮮肉貼臉的幸福自拍合照，小鮮肉臉上用可愛符號遮住五官，但仍對鏡頭比出YA的手勢。

最近張柏芝曬出一張貼臉「小鮮肉」的自拍，細看發現是她的大兒子Lucas。(圖/ 摘自張柏芝IG)

原來這名鮮肉的真實身分是張柏芝和謝霆鋒的大兒子Lucas，過去Lucas年幼時經常大方露臉，更被發現越大和親爸謝霆鋒越相似，連喜歡音樂這點都很像；但隨著年紀增長，Lucas變得不愛露臉，但從照片中清楚發現才14歲的他，身高已超過媽媽，暴風成長到已經是個能保護媽媽的男子漢，難怪張柏芝滿臉幸福洋溢。

而張柏芝去年曾在節目上透露對兒子若是想進演藝圈的看法，她大方表示不抗拒，還驕傲地說，「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈（演藝圈），比我或是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」。