TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》主持人由小禎（胡盈禎）接棒陳零九，與小賴（賴晏駒）搭檔主持，為迎接小禎的加入，小賴特地帶她前往故鄉台中大啖私藏的口袋美食，並準備游泳隊的小鮮肉陪吃陪玩，讓小禎一見面就忍不住狂摸肌肉露出滿意的表情。

為迎接小禎的加入，製作單位特地貼心安排助理主持，為小禎謀福利，此次邀來小鮮肉食習生陳彥廷，全程陪著小禎、小賴一起玩遍台中大街小巷，游泳隊出身的陳彥廷擁有好身材，一出場就讓小禎眼睛發亮、狂摸他的胸肌及腹肌，笑喊：「又養眼又可以幫忙吃，有人分擔食物我就不用擔心復胖，太棒了！」

小賴希望把最好的留給小禎，精心計劃整趟美食之旅，為了來場不同凡響的迎賓之旅，還特地拿出拉炮歡迎她出場，不料拉炮效果不佳，遭小禎不留情嫌棄：「這是史上最弱的炮。」在連吃5間餐廳後，小禎表示相當滿足並笑說：「已經飽到內臟要炸裂了，但還是每道都覺得好美味，忍不住一直吃。」

一行人拜訪了進駐百年歷史洋樓的餐廳，品嚐獲得必比登推薦的復古新台菜與精緻甜點，在聽聞百年洋樓是當時的主人特地建造給三房居住後，小禎說：「一開始都會覺得小三有點新鮮啦，但最後還是大房獲勝。」

最後，小賴帶著小禎回到充滿回憶的老字號便當店，吃下第一口餐點小賴就潸然淚下，回想起與阿嬤的童年回憶，並哽咽談起從前家庭遭逢的巨變，「以前一瞬間就家道中落，原先住在高級住宅區也被趕出去，阿嬤都會帶我來吃這家的雞腿飯，自從阿嬤離開後我就不太敢吃他們家的東西，怕觸景傷情。」小禎也暖心的安慰小賴，「食物會勾起一個人的回憶，這幾年動盪太多，唯一不變的就是吃的記憶，謝謝你讓我們參與你的過去」。《食尚玩家》每週一至週五晚間10點TVBS 42歡樂台、MOD精采台。