母親節即將到來，順發（6154）5月1日至5月31日，推出全館消費滿額抽Dyson V12TC無線吸塵器活動，購買指定品牌商品再加碼抽獎次數與獎項，預計送出總值百萬元好禮。活動期間加入順發電腦LINE官方帳號好友，可至全台62家門市免費兌換「晶漾飲」，幫眼睛及人體補充多種營養素。

看準母親節商機，順發電腦推「百萬好禮寵媽咪」活動，5月底前至全台順發電腦門市、順發購物網，單筆消費滿4,000元就有機會獲得Dyson V12TC無線吸塵器（價值23,900元）等好禮；購買指定品牌手機、平板、電腦、電腦周邊等，還可參加各品牌加碼的Dyson V12TC無線吸塵器抽獎活動，有機會同時把二台Dyson V12TC無線吸塵器帶回家。

來順發電腦買家電也有加碼活動，除了全館滿額抽活動外，TECO及Hitachi分別加碼一台Dyson V12TC無線吸塵器，購買該品牌指定電視、冰箱、洗衣機、冷氣等大家電即可參加抽獎。Philips、SAMPO、SHARP、3M、東芝等品牌，也針對電視、烤箱、吸塵器、空氣清淨機等大小家電推出加碼，買就抽價值890元的14吋電扇。

順發電腦還推出LINE好友體驗活動，5月31日前加入「順發+」LINE官方帳號好友，憑LINE電子兌換券至全台順發電腦門市，即可免費兌換能夠補充多種眼睛及人體所需營養素的超值好禮晶漾飲一瓶，限量15,000瓶，送完為止。

晶漾飲為順發電腦與長順發醫學科技共同出品，委由國際知名生技公司大江生醫製造。因應母親節，原價1,200元的晶漾飲，5月限時七折優惠，只要840元就可以帶回家，是贈送母親的最佳伴手禮。

順發電腦董事長吳錦昌表示，現代人長時間使用3C產品，容易造成眼睛及身體疲勞。順發電腦經營3C量販40年，非常了解3C產品帶來便利的同時對身體造成的負擔。因此，順發電腦特別與大江生醫合作，運用專利技術生產晶漾飲，為平日忙碌又離不開3C的客戶，提供一個輕鬆補充多種眼睛及人體所需營養元素，調節生理機能的飲品。讓順發電腦不只為客戶提供最優質3C產品，也能照顧客戶的健康。