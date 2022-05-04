5月5日節氣進入立夏，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立夏期間災難攪局，國家領導人、政府官員、企業家、藝人首當其衝，容易因經濟、名聲及科技技術等問題，產生突發事件，導致利益之爭、感情糾紛、合作中斷或毀約事件發生。

邱彥龍表示，5月5日土星持續在水瓶座發威，災難攪局，利益之爭或感情糾紛這些在上個節氣的影響仍在，需要到5月20日小滿節氣時才能漸漸脫離。而立夏期間，還要注意與人合作的中斷或措手不及的毀約事件發生。

邱彥龍老師指出，受到太陽與天王星合象影響，5月5日到5月21日立夏節氣期間，國家領導人、政府官員、大企業家、老闆、媒體、電商、直播、演藝圈、藝人、網紅等，特別容易因經濟因素或名聲及科技技術等問題，產生突發事件導致措手不及，因而中斷原先合作、毀約或者有重新談判的情況發生，但邱彥龍老師提醒，這反倒是讓雙方未來合作更加穩定的基石，屬短暫陣痛，請保持冷靜，無須太過恐慌。