周杰倫與昆凌在2015年結婚後,育有女兒小周周(Hathaway)與兒子Romeo,他們在1月宣布懷上第三胎的好消息,昆凌22日在個人社群發出性別派對的影片,只見挺著孕肚的昆凌與周杰倫帶著一雙兒女一起戳破氣球,現場飄著粉紅色氣球,代表第三胎是小公主。而她最初發布消息時,恰好2天候接受雜誌採訪,昆凌笑說發現懷孕還是純屬偶然,當時的藥劑師提醒,才發覺肚中有了新生命。

昆凌於1月宣布懷孕的消息,恰好隔2天昆凌有安排了雜誌封面拍攝,當時懷孕5個月的她身型依然纖瘦,一點都看不出身孕,據據《ELLE》報導,昆凌坦言最初發現懷孕時,人正在法國,自己出國時會有水土不服的症狀,時常會排便不順,那次照常去藥局買便秘藥,但法國的藥劑師提醒如果要開強效藥物,必須要確定沒有懷孕,以防藥物傷害。

當下昆凌心想「怎麼可能」,但還是乖乖驗孕,沒想到驗孕結果出爐,真的顯示有孕,她才心情激動:「天哪我真的懷孕了!」。昆凌先前向大眾分享懷孕第三胎的性別,影片中,看見有標示「My Princess」圖案,親自證實第三胎是小公主,周杰倫將迎來下一個前世情人,昆凌開心寫下「Love You So Much。」而昆凌先前曬出不少粉嫩的嬰兒用品,還寫著「I'm So ready for月子!」似乎暗示即將倒數卸貨,準備待產中,引起許多粉絲討論,紛紛祝福夫妻倆喜迎小公主。