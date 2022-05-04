周杰倫與昆凌在2015年結婚後，育有女兒小周周(Hathaway)與兒子Romeo，他們在1月宣布懷上第三胎的好消息，昆凌22日在個人社群發出性別派對的影片，只見挺著孕肚的昆凌與周杰倫帶著一雙兒女一起戳破氣球，現場飄著粉紅色氣球，代表第三胎是小公主。而她最初發布消息時，恰好2天候接受雜誌採訪，昆凌笑說發現懷孕還是純屬偶然，當時的藥劑師提醒，才發覺肚中有了新生命。

昆凌於1月宣布懷孕的消息，恰好隔2天昆凌有安排了雜誌封面拍攝，當時懷孕5個月的她身型依然纖瘦，一點都看不出身孕，據據《ELLE》報導，昆凌坦言最初發現懷孕時，人正在法國，自己出國時會有水土不服的症狀，時常會排便不順，那次照常去藥局買便秘藥，但法國的藥劑師提醒如果要開強效藥物，必須要確定沒有懷孕，以防藥物傷害。

當下昆凌心想「怎麼可能」，但還是乖乖驗孕，沒想到驗孕結果出爐，真的顯示有孕，她才心情激動：「天哪我真的懷孕了！」。昆凌先前向大眾分享懷孕第三胎的性別，影片中，看見有標示「My Princess」圖案，親自證實第三胎是小公主，周杰倫將迎來下一個前世情人，昆凌開心寫下「Love You So Much。」而昆凌先前曬出不少粉嫩的嬰兒用品，還寫著「I'm So ready for月子！」似乎暗示即將倒數卸貨，準備待產中，引起許多粉絲討論，紛紛祝福夫妻倆喜迎小公主。