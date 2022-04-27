大陸女星馬思純2016年和周冬雨以《七月與安生》一同拿下金馬影后，馬思純聲勢跟著水漲船高，不過，馬思純近期則傳出，與搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（小樂）熱戀，甚至還爆出馬思純身材腫一圈，疑似懷孕了，對此，雙方都沒有正面回應，不過馬思純昨（26日）則罕見曬自拍照，超近照讓人看傻。

34歲馬思純去年被爆出和小4歲張哲軒十指緊扣約會，戀情傳了半年後，馬思純就被祝賀「新婚快樂」，她還傳出身材發福、圓了一圈，爆出已懷孕、準備待產生子。近日，馬思純還被拍到，她和張哲軒在英國曼城體育館牽手散步，儘管馬思純已經穿寬鬆的黑衣黑褲修飾身形了，但仍藏不住她的圓潤身材。

馬思純因身材灌風再被指懷孕，風波在網上鬧得沸沸揚揚，對此，馬思純昨晚則罕見曬自拍照，只見她放下一頭長髮，瓜子臉的她肌膚白皙、透亮，五官精緻，馬思純也意有所指寫下：「分享一點快樂，比如我的自拍。」而馬思純整體狀態看起來相當不錯，超近照讓人看傻。

馬思純曬自拍近照。（圖／取材自馬思純微博）

其實，馬思純不只身陷懷孕傳聞，她過去還出罹患焦慮症，因身形胖一圈而成為討論話題，對此，馬思純則勇敢面對自己的身材變化，她登上陸綜《吐槽大會》大方認自己胖了，並表示，她過去為了塑造角色，曾經7天瘦5公斤、20天瘦10公斤，馬思純認為，演員下班後就是普通人「所以我其實不想當一個女明星被身材左右，我只想當一個女演員，陪大家度過春秋冬夏」，不想過度追求身材。