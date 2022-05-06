隨著本土確診數逐日攀升，衛福部最新報告指出，5月11日單日確診將突破10萬人。不過專家認為「不大可能」，中研院生醫所研究員何美鄉說，台灣人有一個特性，「看到確診數一多就會躲起來」，減少外出、群聚，所以她認為單日10萬不大可能發生。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，得出10萬2743人的數字，是根據數理模式推測，區間落在7萬至10萬間，且中重症比例也可能持續增加。何美鄉在公視節目《有話好說》表示，台灣疫情和東亞各國相比速度不快，「要這樣暴衝不大可能」。

何美鄉進一步解釋，她的論點是根據台灣人一大特性，「大家看到確診人數一多，自動躲起來」；她舉例，指揮中心未限制大家不能內用，但餐廳或民眾自己會暫停。「這就是所謂的NPI（非藥物介入措施）」。

預估台灣疫情走向，何美鄉指出，若和東亞各國相比，最高是南韓34.0%、最低是日本6.3%，台灣約落在10%至15%，與香港、越南、馬來西亞相近。

「只要醫療量能沒有不足，可不用自我約束」，何美鄉強調，這需要地方政府協助，因一般人不會知道量能夠不夠。她坦言，以新北目前公布的狀況，確實讓人有點擔心。