國民黨立院黨團爆料，採購1700萬快篩試劑的高登環球生醫公司資本額僅200萬元、前身是小吃店，質疑利益、黑箱作業；高登環球生醫董座劉緯澤今下午兩點親自說明，坦言高達16億元的招標案，昶虹國際董事長林俊輝負責出資，加上高登已取得韓國原廠授權書，才與昶虹合作一起去投標，劉緯澤現場也秀出韓國原廠授權書，證明真有此文件。

對於小吃店搖身一變生醫公司，劉緯澤解釋，小吃店原本是太太在做，自己只是股東，因為經營不善才轉型醫療器材，他強調，進口韓國快篩試劑進價成本高達150元，指揮中心要求的95元，中間要怎麼圖利？

劉緯澤表示，因為有韓國快篩試劑的原廠授權，昶虹雖然沒有授權書但願意出資，雙方才有合作意願，否認高登在招標過程中扮演「人頭」角色。

對於棄標，劉緯澤表示，因為中間時間太趕，很多細節尚未確定，且有0.5％毀損率等規定，加上近日爆出新聞事件，社會觀感不好，既然無法幫政府、人民解決問題，不如棄標，強調棄標與政治沒有關係。