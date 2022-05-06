韓國總統就職典禮籌備委員會5月6日公布將訪韓出席典禮的外國貴賓名單。中國國家副主席王岐山將出席，籌備委將他列為首腦級人士。韓聯社6日稱中國通常派遣副總理級別的官員出席韓國總統尹錫悅就職典禮，而這次規格高於往屆。

中國國家副主席王岐山。（摘自新華社）

韓聯社報導，籌備委當天舉行記者會表示，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300余名外賓出席典禮。中國將派出王岐山，籌備委將其列為首腦級人士。中方通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮，而這次規格高於往屆。

美國方面，除副總統賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）出席，美國勞工部部長華爾希（Marty Walsh）、民主黨籍眾議員貝拉（Ami Bera）和史垂克蘭（Marilyn Strickland）、司法部負責環境及天然資源的副助理托德·金（Todd Sunhwae Kim）、總統特別助理琳達·沈（Linda Shim）等8人出席。