香港立法會今（4日）三讀通過《財政預算案》，香港財政司司長陳茂波表示，正全力籌備發放第二階段5000元消費券。

香港立法會今繼續進行《財政預算案》辯論，審議今年度的財政預算案，預算案以87票贊成，無人反對，1票棄權，三讀通過《財政預算案》，投棄權票的是香港議員狄志遠。

陳茂波表示，在構思預算案的時候，他需要考慮多方面因素，利用政府累積的有限資源，照顧社會上有需要的人，紓緩中產家庭生活重擔，並為香港建設更好的將來作出投資，其中關鍵是如何理順先後緩急的事情，有效平衡資源，幫助大多數市民，同時希望可以兼顧小部份市民的訴求。

陳茂波指出，香港第1季經濟受到第5波疫情沉重打擊，按年收縮4％，打斷過去連續4季增長的趨勢，勞工市場也面臨巨大壓力，失業率升至5％；但隨著本土疫情上月回穩，社交距離逐步放寬，當地需求漸見改善，如果疫情保持穩定，維持動態清零，復甦情況將會持續，但香港經濟仍會受到外圍因素影響。

陳茂波續指，正全力籌備發放第二階段5000元消費券，目標是年中開始接受登記，在暑假發放，此外，暫緩追租的條例已在本月1日生效，他相信法例可為商戶提供短期保護，提供空間讓業主和租戶商討減租。

陳茂波認為，創科發展是世界大趨勢，是未來競爭中的核心競爭力，帶動傳統經濟升級轉型，他期望透過推動創科創造優質的就業機會，給予青年人及不同人士有更多選擇，此外，他認為每個人有不同的志趣，政府在體育及文化投入更多資源，讓青年人有更多機會得到探索實踐自我。

回望過去的工作，陳茂波稱，過去多年的工作體會，以消費券為例，讓他明白每個人有不同的意見，很多時意見難以達到共識，可是只要政府願意多解說，在尋求大多數市民支持的同時，並爭取不同意人士的理解，在決定之後，也要盡一切能力將事情盡力做好，期望透過這樣的方式得到各界認同，他與他的工作團隊正是以這樣的心態推展消費券的工作。