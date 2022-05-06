由於近日全球不確性因素增加，加上市場波動不小，擔心籌資受影響的韓國資訊安全以及人身安全方面的服務業者SK shieldus，原本計畫近期要IPO（股票初次公開發行）現在也緊急喊卡。

韓國這家保護網路以及居家安全的保全公司6日直言，若按計畫現在上市的話，自己在市場的身價恐怕會失真。原本，SK shieldus想以每股3.1萬到3.88萬韓元的價格，籌資至少1.05兆韓元，約8.25億美元。不過，根據首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）近日報導，法人圈僅願意出價2.5萬到2.8韓元。

此IPO之所以會受外界矚目，是因為韓國電池業者LG Energy Solution，在元月份進行過全球最大的IPO之後，就沒有規模這麼大的IPO要在韓國上市。但事情發展不盡如人願之下，目前全球利率紛紛上調，加上俄烏戰事等利空消息影響，大部分在首爾新掛牌的韓企，甚至連1億美元都籌不到。

原本隸屬韓國上市的投資管理公司SK Square之下，都是SK大財閥所擁有的SK shieldus，專事於保全服務業務，舉凡虛擬的網路，還有居家以及人身安全都有。若女生太晚還在外未歸，SK shieldus甚至有提供深夜護送服務。

2022年初，現代汽車集團旗下的建築單位，現代工程建設（Hyundai Engineering & Construction）也曾擔心上市的市值遭低估，可能無法籌到1.2兆韓元為由而撤件。