安謀(Arm)在中國的分公司安謀科技周四宣稱，儘管上周已經解除職務，但是前執行長吳雄昂仍拒絕交出職務；該公司並將更改公司通訊系統，防止吳和其支持者的濫用。

吳雄昂、安謀中國和母公司安謀已經捲入長達兩年的紛爭。此事並且涉及到安謀的IPO進程。

安謀中國和吳雄昂沒有立即發表評論。

英國的安謀在2020年首次試圖逐出吳雄昂，稱雙方有「利益衝突」。當時吳拒絕辭職，並繼續努力維持對該公司的控制權。這使得安謀稽核中國子公司財務狀況出現了困難，而稽核工作對於安謀的IPO至關重要。

安謀中國在上周宣佈，吳雄昂被免去安謀中國執行長一職，由兩名新任聯合執行長接替。

安謀中國周四在官方微博帳號發佈聲明，稱吳雄昂「拒不執行公司董事會決定，故意觸犯法律底線，拒不交出管理職責」。

安謀中國補充表示，對於利用該公司其它線上管道傳播「虛假資訊」(包括透過微信和其它與該公司相關的網站)的人，可能會採取法律行動。

安謀目前尋求在2023年3月前上市。