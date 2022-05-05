中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，4月份中國物流業景氣指數為43.8％，較上月下降4.9％，收縮幅度進一步加大。分析稱，目前物流企業預期需求下降有增大趨勢，隨著防疫措施持續推進和貨運物流保通保暢政策的落實，短期影響將逐步減弱，後期具備較強的回穩動力。

數據顯示，4月份中國物流業景氣指數為43.8％，較上月下降4.9％。其中的絕大部分指標也都下跌，業務總量指數、庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、設備利用率指數、主營業務利潤指數等指標降幅較大。同期，新訂單指數較上月下跌5％；從業人員指數較上月下跌3％。

分析認為，受本輪疫情影響，物流業景氣指數連續兩個月低於50％，4月份指數收縮幅度進一步加大。從企業規模來看，小型物流企業持續走弱，疫情對大中型物流企業的衝擊也有所顯現。目前疫情形勢仍較複雜，物流企業預期需求下降、資金偏緊和人員壓力有增大趨勢，有待持續觀察。

業內分析人士表示，隨著疫情防控措施持續推進和貨運物流保通保暢政策落實，短期影響將逐步減弱，中國產業鏈供應鏈韌性足、市場廣闊，後期具備較強的回穩動力。但在現有幾重壓力背景下，物流需求減少、循環受阻、盈利收縮等問題，有可能向長期趨勢演化，仍須高度重視物流供應鏈暢通對經濟的保障作用。