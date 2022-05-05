聯強(2347)第一季營收1009億元，年增16%、季減19.29%，仍為連續三個季度站上千億大關，同時也寫下上半年度首次單季破千億水準的紀錄。單季稅後淨利25.4億元，更是連續第六個季度創同期新高，首季每股盈餘達1.53元。聯強對第二季的營運表現審慎樂觀。

周五召開法說會的聯強，外資、投信多日力挺下，周四股價續揚，衝上79.8元的2010年12月23日以來11餘年新高價，站穩79元關卡，劍指80元大關。

聯強表示，第一季雖然市場雜音不斷，但聯強各事業單位大力推動營運服務平台(MSP)，為主要原廠、客戶提供量身訂做的服務，全力衝刺營收成長，產生規模經濟效益，帶動費用率持續下降；加上不間斷的優化產品組合以及精進運作效率，使得聯強首季的毛利、營業淨利、稅前淨利與稅後淨利等各項營利指標，持續保持在高水準，並同步寫下至少連續五個季度創同期新高的紀錄。

聯強海外合資事業獲利表現同樣亮眼，排除已調整認列方式的美國新聚思，首季貢獻獲利大幅成長38%，達6.71億元；其中印度/中東(Redington)與越南(Synnex FPT)更分別大增42%與109%。

第一季營收各版塊狀況，資訊商用2.66億元，年增18%；資訊家用3.76億元，年增15%；通訊產品0.43億元，年減3%；IC元件3.24億元，年增20%。

聯強第一季毛利42.8億元，營業費用率1.97%，為連續兩季低於2%，同時也是上半年度首次單季低於2%，使得營業淨利率保持在2.28%的水準，營業淨利則達同期新高的22.9億元。稅前淨利率3.22%、稅後淨利率2.52%同樣保持在高水準，稅前淨利32.4億元與稅後淨利25.4億元，更分別創下連八季與連六季同期新高。每股盈餘1.53元。

展望第二季，整體大環境雖然持續存在相當多的變數，但聯強仍看好政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求；同時，聯強近年加速佈局的營運服務平台，在大幅波動的市場環境裡，更顯現其效益與價值，獲得上下游供應商及客戶的青睞與擴大採用，帶動聯強市佔持續提升。聯強對第二季的營運表現審慎樂觀。