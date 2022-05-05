新冠肺炎疫情屢創新高，疫情指揮中心指揮官陳時中透露這波疫情的高峰預計會落在5月20日，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示「差不多是那個數字（日期）」，預計台灣最嚴重時單日可能出現幾十例死亡，且不是高峰過了就天下太平，一段時間後會有另外的高峰出現，預計新冠肺炎這1、2年都不會消失，以後流行的人數會越來越少，但每次流行都可能出現可觀的重症、死亡數。

李秉穎今接受廣播節目專訪指出，國外的疫情在開始解封後1個月左右會達到高峰，對於5月20日的時間點，「差不多是那個數字，但是還是有變數」，他對日期也不是很有把握。至於這波疫情會維持多久？他表示，有些國家在疫情開始後3～5個月就會下來，高峰出現後，疫情仍會持續一段時間，這段時間大家比較辛苦。

「不是高峰過了就天下太平，一段時間後會有另外的高峰出現，病毒是一陣一陣的來」。李秉穎以2009年H1N1為例，一次高峰後，隔1、2、3年也會有流行出現，當時至少有5個高峰，但是每個高峰會逐漸減弱，因為大家有免疫力，而未來的新冠肺炎可能也會這樣，不會在1、2年內消失，以後會流行的話，人數會越來越少，但是每次流行都可能出現可觀的重症、死亡數。

若以根據國外資料進行人口數矯正，李秉穎直言，台灣疫情高峰單日可能出現20、30，甚至100個死亡，但目前死亡數仍算低，表示最嚴重的情況還沒出現，也不排除一天出現幾十個人死亡的情形，我們自己也要有點準備。至於屆時要如何觀察高峰是否過去？他表示要看看是否出現「轉折點」，觀察1周的時間，了解病例數是否開始往下降，看長期的趨勢。

李秉穎表示，台灣的最高峰還沒達到，要未雨綢繆，尤其醫療機構要做出因應措施，保全醫療量能，最近指揮中心將收治住院的風險群限縮在80歲以上，且住院期間若沒有什麼問題，理論上不超過5天，這個就是未雨綢繆。政府的快篩等措施還是要持續進行，至於較嚴格的措施，比如隔離時間、接觸者疫調、隔離，未來可能會慢慢放鬆，很多西方國家就是這樣，確診不做疫調，密切接觸自己小心一點就好，不會像現在，因為他和周玉蔻待在同一個播音室就要被隔離。

針對民眾個人，李秉穎則提醒，不能完全都不要去做疫情的控制，以流感為例，我們習以為常，但只要有生病，如果是學生，就需要在家休息，還是要根據規定隔離，基本的防疫還是要做。未來的幾個月會，大家非常辛苦，即便解封還是要注意戴口罩、勤洗手等措施，也別跑到別人耳朵旁邊講悄悄話。