隨本土疫情升溫，民眾對網路購物的需求大增，也導致相關詐騙案暴增。國民黨台北市議員鍾沛君指出，上周她接到一通電話，對方支支吾吾詢問她是否在網路平台購物，讓她瞬間火氣上來反嗆，不料對方竟冷笑回：「那又怎樣，我還不是騙到很多妳們台灣人！」她事後向警方索取統計，台北市去年就有4262起詐騙案，故她警告疫情期間，民眾更要慎防掉入詐騙陷阱。

鍾沛君昨日（4）在臉書發文表示，她上周六接到一通顯示爲「+886-2-29430306」的電話，乍看發話地是台北，她接起後對方支支吾吾的問：「妳是⋯鍾小姐嗎？」對方隨後道：「嗯⋯⋯妳是不是有在⋯⋯呃，那個（翻文件聲）XX網路購物？」

鍾沛君直言，那瞬間她就什麼都明白了，一秒火氣上來，怒轟對方：「妳作功課作這麼差，還跟人家作什麼詐騙集團啊！」不料電話那端竟然發出笑聲，回嗆：「那又怎樣，我還不是騙到很多妳們台灣人！」

對此，鍾沛君強調，隨著疫情升溫，詐騙也變多。根據她向警方索取的統計，台北市去年就有4262起詐騙案；其中，每5件就有1件是電信詐騙，累積財損金額超過2.52億元。這類型詐騙，最常見的手法就是竄改門號，偽裝成網購平台的客服電話；當網購平台的資料不慎外洩時，民眾即便核對消費紀錄，也難以立即識破，就會掉入詐騙陷阱。