新北三重、蘆洲、台南昨天都發生停電，讓人擔憂供電是否又發生問題？經濟部長王美花今天表示，統計事故件數是減少的，最重要是了解事故原因，然後做精進持續改善。

王美花表示，不管是外力動物、還是設備線路故障，台電同仁都在第一時間搶修，最重要是去了解事故原因，做精進改善。統計上事故停電是減少的，會持續改善。