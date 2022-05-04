全台一夜爆多起停電意外 王美花竟這麼說 11:142022/05/04 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長王美花回應停電相關事件。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北三重、蘆洲、台南昨天都發生停電，讓人擔憂供電是否又發生問題？經濟部長王美花今天表示，統計事故件數是減少的，最重要是了解事故原因，然後做精進持續改善。 王美花表示，不管是外力動物、還是設備線路故障，台電同仁都在第一時間搶修，最重要是去了解事故原因，做精進改善。統計上事故停電是減少的，會持續改善。 為高階將領授勳授階 蔡英文：持續提升國防自主能力 三重蘆洲晚間5千戶停電「傳爆炸聲」 台電回應了 #停電 #王美花 #精進 #持續 #統計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南中崙工業區308戶停電 台電尋獲「凶手」已死亡 20:412022/05/03 生活 新光臺灣半導體30 ETF 人氣爆棚 04:102022/05/04 產業特刊 防疫情外擴 北京嚴控4類人員出京 04:102022/05/04 產業財經 聯電連8年獲公司治理評鑑前5％ 04:102022/05/04 產業特刊 熱浪侵襲用電飆新高 印度停電影響百萬人 22:212022/05/03 財經 《電子商務》1進1出 網家Q1每股虧損0.25元 08:102022/05/04 財經 《通信網路》組織轉型成效漸顯 中華電首季每股盈餘1.16元 15:402022/05/03 財經 《半導體》法人保守看後市 精測欲振乏力 11:182022/05/03 財經 疫情升溫 學校游泳課仍持續 家長憂心群聚 13:362022/05/03 生活 玉米價格續揚 中元節豬價喊漲 04:102022/05/04 生活新聞 台商重鎮昆山 統計已528家台企復工 20:582022/05/03 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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