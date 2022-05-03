半導體測試介面廠精測(6510)2022年首季營運偏弱，表現低於市場預期，但公司預期隨著新產品、新應用投資布局效益逐步顯現，看好本季營運將恢復成長動能並逐季走揚，對全年營收達雙位數成長、探針卡貢獻突破5成目標不變。

不過，由於不確定因素仍高，投顧法人對精測後市普遍仍中立看待。精測股價自1月初760元波段高點一路震盪拉回，今（3）日持平開出後一度上漲1.59％至480元，惟隨後賣壓出籠再度翻黑走跌，挫跌4.23％至452.5元，創2019年8月初以來2年9個月低點。

精測總經理黃水可法說時表示，由於重大客戶營運均在成長階段、兩岸及北美在地服務布局漸趨完善，配合探針卡新產品持續驗證通過、逐步導入各應用領域量產，對精測今年營運展望不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。

黃水可預期，若驗收進度不受疫情影響，上半年營收有機會達到雙位數成長。各應用展望方面，應用處理器（AP）占比第二、三季預期將逐步提升，射頻（RF）亦持續有量，今年貢獻將逐漸穩定，高速運算（HPC）則仍有起伏，將持續努力爭取更多機會。

探針卡方面，黃水可表示，隨著新產品陸續到位量產，AP探針卡第二、三季營收及占比將逐步恢復，探針卡全年營收貢獻達50％目標不變。雖然探針卡仍是後續布局重點，但測試板會在既有基礎上持續發展，且隨著專案複雜度持續增加，精測相關布局已逐漸產生效益。

投顧法人認為，精測股價下跌主因手機應用占比達4成，且有客戶尋求第二供應商的競爭問題，加上SSD探針卡毛利率較低，使首季財報表現低於預期。預期隨著新產品陸續發酵，第二季營收可望季增逾3成並逐季走揚，維持「買進」評等、給予目標價550元。

另一家投顧法人則預期，在AP應用逐漸擺脫淡季及遞延效益挹注下，精測第二季營收可望季增逾5成、獲利季增約1.46倍。雖然台系客戶AP訂單遭同業分食，但精測仍有其他合作案，加上有望爭取更多美系客戶訂單，看好全年營收可望成長15％、獲利成長12％。

不過，雖然半導體產業趨勢仍向上，精測可望受惠微機電（MEMS）探針卡滲透率續升，但由於手機AP仍是精測最大宗產品應用，在目前手機需求偏弱、且美系繪圖晶片（GPU）客戶探針卡認證未有明顯近度，投顧法人維持「中立」評等、目標價自586元降至480元。

第三家投顧法人同樣偏保守看待，儘管精測新開案訂單維持穩固，但鑒於近期疫情封控、通膨上揚與俄烏戰爭等風險升溫，認為中國大陸智慧手機需求將持續疲弱，加上終端客戶庫存持續偏高，將增添精測出貨的不確定性，預期既有解決方案的後續訂單將下滑。

投顧法人認為精測近期仍高度依賴智慧手機相關業務，且今年仍處於調整客戶和應用結構陣痛期。鑒於營業費用率增加，將今明2年獲利分別下修8.9％與11.4％、調降目標本益比，但認為多數不確定性已反映於股價，故維持「持有」評等，目標價自715元下修至475元。