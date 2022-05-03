中華電(2412)組織轉型成效漸顯，首季合併營收為512.9億元，年增2.4%；歸屬於母公司業主淨利為90.2億元，增加2.5%；每股盈餘1.16元。

中華電指出，公司2022年落實組織轉型，以新的組織架構積極發展業務。儘管面臨COVID-19疫情升溫及國際局勢緊張的挑戰，但在第一季看到組織轉型後亮麗的財務與業務表現。中華電首季各項指標達成財測預期，行動業務部分，行動營收及行動客戶市占持續站穩領先地位。5G持續滲透帶動行動090月租型ARPU年成長3.2%（不含物聯網門號)，且5G續約客戶平均月繳金額提升達35%。此外，固網寬頻及HiNet客戶數持續成長，使中華電信在固網寬頻市佔上維持領先地位。

中華電首季推出三網飆配方案(固網寬頻+行動+Wi-Fi)，以此吸引更多行動與固定寬頻的消費者；家用Wi-Fi設備數亦較去年同期成長29%。企業客戶事業群第一季在行動ICT、IDC及資安業務營收取得雙位數的年成長佳績，5G企業專網營收亦是去年同期的三倍。國際電信事業群第一季營收年成長13.8%，主要因國際客戶對IDC、雲端及ICT服務之需求不斷增加。

中華電信進一步指出，對公司而言，今年是別具意義的一年。由於全球各地數位轉型加速進行，為市場提供長期商機，將持續為客戶提供更優質的產品及服務，並對業務持續發展與成長保持堅定的信心。