光罩(2338)受惠晶圓光罩需求持續暢旺，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，2022年首季營運淡季逆強、連4季改寫新高。由於在手訂單暢旺、能見度直達第四季，配合新產能陸續開出，法人看好光罩今年營運逐季走揚，全年表現將續創新高。

光罩股價受大盤疲弱影響，自4月初99.5元波段高點一路拉回，27日下探69.4元的半年低點，近1個月急跌達3成，隨後止跌回升，今（3）日開高後在買盤敲進下勁揚4.73％至77.5元，早盤維持逾2.5％漲幅，表現優於大盤。不過，三大法人上周合計仍賣超671張。

台灣光罩2021年合併營收創60.77億元新高、年增達30.23％，營業利益4.35億元、年增達26.5％，配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利11.85億元、年增達73.39％，每股盈餘（EPS）5.65元，雙創新高。董事會決議擬配息2元，創近24年新高。

台灣光罩董事長陳正翔指出，去年半導體產業因應用增加及生產在地化而顯著成長，台灣光罩對此穩健佈局，適時適度建置新產能與新技術，伴隨策略客戶夥伴共同成長，同時持續強化營運管理效能、延攬關鍵人才加入，提昇品質與客戶服務，帶動去年營運創造佳績。

台灣光罩2022年3月自結合併營收6.07億元，月增達11.5％、年增達43.57％，改寫歷史次高。累計首季合併營收17.07億元，季增0.51％、年增達33.81％，淡季營運逆強、連4季改寫歷史新高。

由於晶圓代工廠擴大成熟製程產能，對晶圓光罩需求持續增加，台灣光罩在手訂單暢旺、產能供不應求，訂單能見度已達第四季。法人看好在漲價及擴產效益帶動下，首季營運淡季不淡，可望較去年第四季高檔持穩向上、有機會再創高，全年逐季走揚可期。

展望今年，台灣光罩將持續強化營運，改善品質並提升良率，強化高階製程光罩的產能與接單，降低製造成本並優化客戶服務，將現有產線效益極大化。其次，在試產65奈米光罩後，積極拓展12吋晶圓廠光罩製造服務，並逐步投資發展40奈米光罩製造技術及生產服務。

再者，隨著化合物半導體在高功率元件的應用漸增，台灣光罩持續拓展化合物半導體光罩業務，與化合物半導體廠商合作開發所需的光罩製造服務。最後，在母公司光罩製造服務的基礎下，結合集團子公司內的協同合作、資源及管理的有效共享，盼創造更多價值。

台灣光罩集團轉投資業態多元，旗下子公司包括提供晶圓代工管理服務的美祿科技，持股38.16％、提供封裝服務的群豐科技，持股41.43％、生產散熱基板的艾格生，持股57.39％、提供積層製造的數可科技，以及持股91.76％、生產隱形眼鏡的昱嘉。