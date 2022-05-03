致茂(2360)對惠特(6706)及法定代理人提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴，惠特收到智慧財產及商業法院送達對惠特提起侵害專利權損害賠償事件之民事起訴狀，主張惠特侵害致茂中華民國第I431291號專利，請求新台幣1000萬元之賠償，暨自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。另要求惠特不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口與該專利相關之產品。

外資再度轉買超，力抗大盤頹勢和遭控侵權求償千萬元，惠特體質佳、後市看旺，周二股價收漲0.93%報162元，站穩5日線。

惠特自接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護公司權益。本案始進入訴訟程序，惠特不予評論。以目前所得資訊及前開金額，該訴訟案件並未對公司財務及業務造成重大影響。而惠特將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。儘管求償金額不大，即使惠特全數吸收對其每股盈餘僅影響每股盈餘0.14元。

惠特將於5月12日14:30受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，並說明公司營運概況以及未來展望。惠特尚未公布第一季獲利狀況。惠特3月營收6.06億元，月增0.12%、年增49.14%，表現符合原先預期；受惠於Mini LED設備訂單及代工業務帶動，營收持續季增，第一季營收18.16億元，年增53.42%、季增10.93%，3月、第一季營收雙雙締造歷史新高紀錄；法人預估，首季毛利率小幅下降，營業利益季增2.32%。若較無處分利益挹注，法人預估稅後純益季增2.35%。

2022年方面，受惠於客戶全面性擴產且將新增歐系代工客戶，惠特已於去年第四季開始進行擴產，2022年點測機、分選機設備產能增幅可達30~40%。且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲。法人預估2022年營收年增35.88%，稅後純益年增44.21%，EPS達19.61元。