熱浪提早來襲氣溫飆高，印度用電量激增創下歷史紀錄，偏偏這個仰賴火力發電的南亞最大經濟體，因為煤炭不足導致供電吃緊，多個省分飽受停電之苦，一天停電長達7個小時，數百萬人受到影響。

印度多處火力發電廠因主要燃料煤炭供應短缺，停電成了好幾個省分的日常，電力不足也凸顯出印度長期依賴燃煤發電的問題，火力發電占該國發電總量的7成。

根據印度中央電力局的數據，截至1日為止，印度165座火力發電廠中，94座面臨煤炭供應嚴重不足的窘境，有8座甚至停擺無法運轉，這意味煤炭庫存量連正常水位的25％都不到。不過有專家認為，印度停電問題與其歸咎於缺煤，倒不如說是未做好需求預測，也沒及時提出運輸計畫。

專家警告，印度的經濟活動好不容易從疫情停工的低谷反彈，恐怕又要因停電受到傷害，連醫院等的基本服務都會一團亂。北方省（Uttar Pradesh）、旁遮普省（Punjab）、哈里亞納省（Haryana）、拉賈斯坦省（Rajasthan）等多個省份，每天停電長達7小時。

國際能源總署（IEA）指出，隨著國家持續發展，未來20年印度這個人口大國的電力需求，成長幅度料大過世界其他地方，迫切需要推動能源多樣化。

印度今年春季氣候尚稱涼爽，豈料氣溫突然急遽飆高轉為酷熱。印度氣象局表示，印度今年3月創下1901年以來最高溫，而北部、中部地區的4月溫度也是122年以來最高紀錄，上周印度有10座城市的氣溫飆破攝氏45度。

異常熱浪席捲印度，迫使當局下令關閉學校，大型垃圾掩埋場發生火災，農作物不堪高溫而枯萎。倫敦帝國學院氣候學家奧托（Friederike Otto）指出，氣候變遷只會使極度氣溫變得更熱、更頻繁，以往熱浪每50年才侵襲印度一次，現在可能每4年就來一次。有鑑於此，印度亟須為電力消耗量破紀錄成長做好準備。