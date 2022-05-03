台灣指標永續獎項-遠見CSR暨ESG企業社會責任獎3日揭曉，台泥今年再度拿下傳統產業綜合績效首獎榮譽，自2020年起連續三年獲首獎肯定，成為大型傳產製造業首家進入遠見年度榮譽榜的企業。

台泥同時也以蘇澳太白山礦山生態系復育工程，獲今年環境友善組首獎，也是遠見CSR暨ESG企業社會責任獎首次頒發獎項予礦山議題。

台泥董事長張安平表示，台泥一直努力為全人類創造更美好的明天。在人類與自然、人與人之間複雜而交織的關係中，希望跟大家合作，共同建設一個更加平衡與和平的世界，我們的未來都屬於這個世界。

關注生物多樣性議題，台泥持續深化陸域礦區生態系復育，同時展開提升海域調適韌性方舟計畫，2021年與環保組織於和平工業港開啟珊瑚生態營造計畫，將海堤外因海浪沖斷的珊瑚，重新移植到港內的人工魚礁，目前共成功復育288株珊瑚。

身為地球公民的一份子，台泥指出，從全球二氧化碳排放角度出發，開展永續轉型，邁向2050淨零排放目標。以科學基礎減碳目標 (SCIENCE BASED TARGETS , SBT) 與自創AI減碳管理平台，驅動整體減碳工程。

在能源轉型面向，台泥指出，集團致力開發再生能源，除自發自用，尋找更乾淨的源頭，如地熱與海洋能，積極建置綠電期滿足台灣各產業使用需求，一起邁向RE100；強化與拓展關鍵儲能，2021年併購海外ENGIE EPS更名為NHΩA.TCC，成為全球第四大儲能公司，並啟用全台首座5MWAFC智慧儲能系統，於2021年513、517、2022年303大跳電事件中，皆在毫秒內協助台電穩定電力；同時結合子公司能元科技深耕大動力電池，於高雄建構全台最大「鋰電池工廠」，成為台灣唯一具有「綠能、電池、儲能、電動車快充」的能源集團。