如何讓孩子從小對地球永續有感？動手做是最好方法。信義房屋中科東大店第一線房仲有感於信義房屋全國繪畫比賽「我是小小地球守護隊」推廣永續意識，結合自己第一線人脈，邀請客戶與孩子一起「愛地球環保袋DIY」，度過歡樂的親子時光，也讓永續教育從小開始沉浸學習。

信義房屋全國繪畫比賽今年首度結合永續議題，許多有心的直營分店也積極響應。信義房屋中科東大店專案經理陳泱儒表示，信義房屋常年推動ESG作為，例如東馬零碳島、門市減碳等，自己身在實務第一線，除了感動公司的付出，也時常在想，如何結合自己的工作將永續理念推廣出去？

因此他結合自己的工作，舉辦「愛地球環保袋DIY」活動，邀請客戶帶著孩子一同來手作，過程中一邊剪貼材料、一邊告訴孩子塑膠袋不易分解，並會對地球造成損害，從小灌輸孩子永續意識。陳泱儒表示，「許多孩子做好購物袋後，開心的跟媽媽說，以後陪媽媽上市場買菜不用塑膠袋，要自備購物袋。」

信義房屋表示，過去舉辦繪畫比賽，不僅獲得家長們好評，許多家中沒有小孩的民眾，也想共同響應，因此今年舉辦線上聯署愛地球公約，只要下載信義APP或社區幫APP，點選「愛護地球，守護孩子的未來」活動，參加活動確認聯署後，就能獲得2022信義房屋全國繪畫比賽的客製明信片，並用符合FSC森林驗證的紙材製作。

信義房屋表示，目前已有近1500人參與線上聯署，因為活動沒有限定需要家長參與，顯見沒有小孩的民眾對於永續議題仍十分關注，信義房屋40年來關注各利害關係人，關心如何讓環境、社會更好，「永續好生活」將由更多分店的第一線同仁作為推廣種子，將永續理念推廣到更多人心中。